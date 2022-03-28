РФ дистанційно мінує Харківську область системами "Земледелие" – Денісова

Окупанти застосували "Земледелие" в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти мінують території України залповими дистанційними системами. У Харківській області військові РФ використовують свою нову інженерну систему "Земледелие". Вона дає змогу мінувати великі території за короткий проміжок часу.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Як працює "Земледелие"?

Омбудсмен пояснила, що система призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює як реактивна система залпового вогню, але замість вибуху ракети встановлює багато дистанційних мін.

Фактично ворог може швидко мінувати великі площі. Російські військові здійснюють мінування неконтрольовано та незалежно від місця або території здійснення бойових дій. Це дуже небезпечно для мирного населення.

Чергове порушення Женевської конвенції

Денісова наголосила, що такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону чи обмеження застосування мін до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

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"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку РФ", – написала омбудсмен.

Через мінування посівна під загрозою

Російські окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, не припиняють артилерійських атак, обстрілів ракетами та авіацією, спрямованих на знищення інфраструктури міст.

Через хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки під загрозою початок посівної кампанії в окремих регіонах України.

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На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник через проблеми з логістичним забезпеченням намагається забирати паливо у цивільного населення та аграріїв, щоб поповнити свої запаси.