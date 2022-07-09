ЗСУ готуються до контрнаступу у південних областях: головні заяви влади за 9 липня

ВСУ вдарили по загарбниках. Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні триває 136-й день повномасштабної війни з Росією. Українські захисники продовжують стримувати опір російської армії, а радник голови ОПУ Олексій Арестович розповів, чи зараз вдарить ЗСУ по Кримському мосту.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 9 липня.

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Зеленський попередив світ про загрозу нових агресій РФ

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія обов'язково має понести відповідальність за злочини перед Україною. А якщо ні, то людство зіткнеться ще з сотнями інших агресій. Таку заяву президент оприлюднив у своєму Telegram.

Зеленський наголосив, що зараз очі всіх агресивних політичних рухів і режимів у світі спрямовані на те, що робить Росія проти України.

"Чи зможе світ притягнути до реальної відповідальності воєнних злочинців? Якщо так – це буде міцною опорою для миру на землі в майбутньому. Якщо ж ні, якщо сотні порушених Росією договорів, конвенцій залишаться просто папірцями, то людству доведеться розбиратися ще із сотнями інших агресій", – зазначив президент.

ЗСУ відбили спробу наступу росіян на Слов'янськ

Збройні сили України відбили спробу наступу росіян на Слов'янськ, окупанти втратили танкову роту та понад 200 військових. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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Радник глави Офісу президента наголосив, що українські військовослужбовці знищили 12 танків.

"Навішали в Богородичному вчора наші хлопці дуже при спробі наступати. Цей напрямок із Ізюму на Слов'янськ. Танків завалили 12 штук, танкову роту. Загалом за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше за танковий батальйон", — зазначив він.

За його словами, українські сили відбили атаку, противник втратив понад 200 осіб.

"Спроба штурмувати провалилася у нуль. Вони намагалися рушити та подивитися на потенціал цього руху", — додав Арестович.

Зеленський розповів про виступи перед парламентами ЄС

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що всі 27 парламентів Євросоюзу почують "боротьбу за свободу" краще, ніж будь-які російські маніпуляції". Своє традиційне вечірнє звернення Президент 8 липня записав у потязі.

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"Сьогодні звернувся до парламенту Словенії. Щодня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламенту країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а значить, ми прийдемо до того, що одного разу зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції", – заявив глава держави.

Зеленський приїхав до Дніпропетровської області

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції захисників нашої країни у рамках робочої поїздки на Дніпропетровщину. Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за службу.

"Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста, незважаючи на воєнний стан, повинні ефективно функціонувати та бути повністю забезпечені продуктами та ліками", – заявив Зеленський.

Арестович розповів, чи вдарить зараз ЗСУ по Кримському мосту

Удар по Кримському мосту зараз навряд чи є доцільним, хоча це й можливо, проте в майбутньому Україна перейде до інших цілей. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"У міру наближення HIMARS, М270 ми перейдемо до інших цілей. З оперативних ми спустимося на оперативно-тактичні, а якщо добре накопичиться, то до тактичних", – сказав він.

Верещук закликає мешканців південних областей терміново евакуюватися

Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької повинні максимально швидко евакуюватися всіма можливими способами. Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За її словами, це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення.

"Наша артилерія має працювати, тому що деокупація включає збройне застосування сили, ми ж розуміємо це. Тому виїжджати та вивозити своїх рідних потрібно всіма доступними способами", – заявила Верещук.

Напередодні з аналогічним закликом звертався мер окупованого міста Олешки на Херсонщині.

"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ йдуть", – написав Євген.

Раніше ми повідомляли, що окупанти намагаються прорватися до перших сіл на Донеччині.

Також нагадаємо, Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на $400 млн.