РФ готує наступ на схід України, але солдати відмовляються воювати – Генштаб

РФ продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права / Колаж "Сьогодні"

Триває 44 доба протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Збройні сили РФготуються до наступу на території сходу України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстрілюють житлові квартали та місця евакуації

Російські окупанти продовжують знищувати громадянську інфраструктуру. РФ завдає ракетні та артилерійські удари по залізничним вузлам та шляхам сполучення, станціям, житловим кварталам та місцям евакуації з районів ведення бойових дій.

"Гарячі точки"

На Донецькому та Таврійському напрямах супротивник продовжує нарощувати угруповання військ.

Окупанти не залишають спроб наступальних дій у напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Удачі немає.

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На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, проте мети не досяг.

На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати місто Харків. Там знову обстріляли житлові квартали з використанням артилерії, у тому числі і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.

Солдати РФ не хочуть воювати

Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ із території Сумської області до Російської Федерації.

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У ворог проблеми з комплектуванням військових частин, які зазнали втрат під час. Понад 80% особового складу деяких підрозділів, задіяних у війні, не хочуть більше воювати.

"Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців, на яких закінчилися терміни контрактів до закінчення так званої "спеціальної військової операції"" , – йдеться у повідомленні.

Росія порушує всі норми

На тимчасово зайнятих теренах РФ продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Російська армія грабує приміщення, викрадає машини та затримує українців.

"Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів про повернення на зазначені території людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до російської федерації", – йдеться у повідомленні.

Люди повинні повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після 2 місяців перебування на території Росії.

Втрати окупантів на 8 квітня

З початку війни проти України ЗСУ знищили 19 тисяч окупантівта майже 5000 одиниць техніки РФ. Серед них – танки, літаки, кораблі, засоби ППО та автомобільна техніка.

особового складу – близько 19 000 осіб;

танків – 700;

бойових броньованих машин – 1891;

артилерійських систем – 333;

РСЗВ – 108;

коштів ППО – 55;

літаків – 150;

вертольотів – 135;

автомобільної техніки – 1361;

кораблів/катерів – 7;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;

спеціальної техніки – 25;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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