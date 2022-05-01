РФ готує тираж фейкової газети із закликом до Путіна врятувати Придністров'я від ЗСУ (фото)

У Придністров'ї готували спецвипуск газети 2 травня зі зверненням до Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

РФ намагається розхитати ситуацію в Одесі напередодні 2 травня (річниці пожежі в Будинку профспілок) та втягнути у війну невизнану молдавську республіку Придністров'я. Для цього готують фейкову газету.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготівлю – тираж газети "Придністров'я" від 2 травня 2022 року з нібито офіційним зверненням мешканців Придністров'я до путіна з проханням про захист від нападу українських Збройних сил", – йдеться у повідомленні.

Проте ЗСУ дізналися про заплановану провокацію ще до її скоєння. Завдяки розголосу провокацію дискредитовано.

Як повідомляють "Сьогодні", у Мережі показали фейкову газету, якою диверсанти РФ збираються закликати Путіна врятувати т.зв. "ПНР" від "нападу" української армії.

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Головний редактор реально існуючої газети "Придністров'я" Олександр Карасьов уже заявив, що це – фейк. Жодного спецвипуску до 2 травня видання не планує.

Крім того, ОК "Південь" повідомило, що корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та погрожує ракетним ударом по всій території України.

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Росія може напасти на Молдову

Окрім цього, представник воєнної розвідки України заявив, що сьогоднішня ситуація в регіоні це явний сигнал про готовність РФ використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації у Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади й дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ", – наголошує українська розвідка.

За даними ГУР, вибухи на об’єктах на території Придністров'я подаватимуться як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років.

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