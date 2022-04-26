РФ хоче додати ще один напрямок наступу – Арестович про ситуацію на фронті

Арестович розповів про ситуацію на фронті. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогоднішні ракетні удари РФ по півдню Одеської області можуть свідчити про наміри Москви розпочати наступ на новому напрямку – у районі української Бессарабії. Однак це лише прискорить військову та політичну поразку Росії.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

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"РФ заявляє про те, що потрібно окупувати Молдову, і сьогоднішні удари ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до напрямів наступу ще й регіон української Бессарабії", – заявив він.

За словами Арестовича, військово-політичне керівництво України цілком розуміє цю загрозу і перебуває на постійному зв'язку з сусідами.

"Ми знаємо, що робити. А російському керівництву можу передати: додавання ще одного напряму наступу просто прискорить вашу військову поразку тут і політичну поразку у світі", – наголосив представник Банкової.

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Щодо оперативної обстановки, за його словами, російські війська концентруються на напрямі Попасна, Сєвєродонецьк, Рубіжне, намагаючись оточити наші війська, але в них це не виходить. Також не виходить у окупантів просунутися і у напрямку Ізюму на Слов'янськ, Краматорськ.

Також ворог намагається просунутися до Авдіївки, Мар'їнки, але безуспішно. А на напрямі Гуляйполя (Запоріжжя) точаться запеклі бої.

Крім того, Арестович зазначив, що російські війська не залишають спроб наступати на Кривий Ріг. Проте українські захисники завдають окупантам значних втрат.

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"До надзвичайних зусиль противник вдається на напрямі Кривого Рогу, концентруючи свої сили на півночі Херсонської області і намагаючись просунутися до Кривого Рогу. Але протягом цієї доби вони зазнали втрат: щонайменше 70 військових знищено і склад боєприпасів до того ж", – розповів він.

Представник ОП зазначив, що українські військові на цьому напрямі успішно виконують завдання з оборони.

Також, за його словами, дуже тяжка ситуація у Маріуполі. Окупанти продовжують завдавати ударів по території "Азовсталі".

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