РФ використовує для атак в Україні саморобну вибухівку – британська розвідка

Окупанти використовують саморобні вибухові пристрої в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти в Україні використовують саморобні вибухові пристрої, щоб завдати великої шкоди нашій країні.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.
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Російські війська продовжують атакувати об'єкти інфраструктури з високим ризиком побічної шкоди для цивільного населення, зокрема резервуар з нітратною кислотою.
У Міноборони Британії заявили, що після відходу російських військ з півночі України залишилися докази нападу на некомбатантів (особи, що входять до складу збройних сил, функції яких зводяться лише до обслуговування та забезпечення бойової діяльності збройних сил і які мають право застосовувати зброю тільки з метою самооборони. – Ред.).
Крім того, російські окупанти не лише вбивають мирне населення, а й використовують цивільних заручників як живий щит, а також мінують цивільну інфраструктуру.
Росіяни на Донбасі замінували трасу по маршруту евакуаційного автобуса
На маршруті евакуаційного автобуса в Лисичанську Луганської області росіяни з безпілотника замінували трасу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, трагедії вдалося уникнути. Евакуація проводилася з шести міст та сіл.
"Майже в кожному з них "режим тиші" з боку ворога відсутній. Росіяни зранку відкрили вогонь по Гірському, трохи пізніше – по старих районах Сєвєродонецька, Новодружеська та Привілля. Не обійшлося без труднощів і в Лисичанську. На шляху евакуаційного автобуса опинилися міни. Росіяни скинули їх за допомогою безпілотника", – розповів Гайдай.
Врятував людей водій автобуса, який своєчасно побачив небезпечні предмети та змінив маршрут.