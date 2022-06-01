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РФ через втрати відступила на одному напрямку, але наступає на кількох інших – Генштаб ЗСУ

Софія Ковнір
1 червня, 07:31
Також окупанти штурмують населені пункти на Донбасі

Окупанти зазнають втрат, але все одно штурмують міста. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 1 червня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Сумській області. Також загарбники продовжують перегруповувати війська. Крім того, вони штурмують населені пункти на Донбасі.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Тривають заходи з перевірки бойової готовності визначених з’єднань та військових частин.

  • На Сіверському напрямку підрозділи противника проводять інженерне обладнання позицій у районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько 3 км від Державного кордону України.

  • Агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Вогнем артилерії завдав ураження у районі населеного пункту Середина-Буда Сумська області.

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  • На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля продовжував зосереджувати на утриманні зайнятих позицій та веденні розвідки.

  • На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

  • На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат, у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів, посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БпЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайськи та Велика Комишуваха.

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  • На Донецькому напрямку підрозділи агресора, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій.

  • З метою завдання втрат та виснаження особового складу наших військ, противник здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткненнят із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп’янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман.

  • На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають.

  • На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєвєродонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста.

  • На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

  • На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.

  • На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії.

  • На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке здійснив масовані обстріли із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

  • В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства.

  • Штормом зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі.

  • У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

  • За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. На Півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько сімдесяти осіб.

РФ зазнає втрат в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

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