РФ завдає руйнівної шкоди Маріуполю – Пентагон

Шкоди, завдані російськими бомбардуваннями українського Маріуполя, є "руйнівними".

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає CNN.

"Це місце просто зруйноване російськими авіаударами. Значні збитки завдано по громадянській інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях, місцях відпочинку, парках… По всьому", – заявив Кірбі.