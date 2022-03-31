Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

РФ завдає руйнівної шкоди Маріуполю – Пентагон

31 березня, 02:40
На нових супутникових знімках видно цілі квартали Маріуполя, знищені російськими військами, які продовжують обстрілювати місто

Російські окупанти руйнують Маріуполь. Фото: Maxar, колаж "Сьогодні"

Шкоди, завдані російськими бомбардуваннями українського Маріуполя, є "руйнівними".

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає CNN.

Реклама

"Це місце просто зруйноване російськими авіаударами. Значні збитки завдано по громадянській інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях, місцях відпочинку, парках… По всьому", – заявив Кірбі.

На нових супутникових знімках видно цілі квартали Маріуполя, знищені російськими військами, які продовжують обстрілювати місто.

Реклама

Маріуполь із супутника. Фото: Maxar

Ситуація у Маріуполі

Раніше ми писали: