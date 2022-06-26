РФ нарощує живу силу та авіацію в Білорусі – ГУР

Росія розміщує свої війська у Білорусі. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія збільшує військову присутність у Білорусі. Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджено про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Офіційна причина нарощування військ РФ у Білорусі – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього заплановано переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

У ГУР розповіли, навіщо РФ завдала масованого ракетного удару по Україні з Білорусі

Ракетні удари з території Білорусі – масштабна провокація РФ з метою подальшого втягування Білорусі у війну проти України. Так, у ніч на 25 червня по території нашої країни завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Для ударів по Україні було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік від Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.

Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ. Удари були завдані по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні як безпосереднього учасника.

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Також у розвідці нагадали, що вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.