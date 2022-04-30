РФ назвала нову мету війни проти України

Подоляк розповів про мету окупантів в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії назвали ще одну мету війни проти України. Своєю агресією окупанти хочуть "звільнити світ від Заходу".

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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"Звільнити світ від Заходу – Росія знову озвучила нову мету руйнівної "спецоперації" в Україні. "Звільнення" по-російськи – це лише масові знищення. Втім, наступні цілі спецоперації РФ можуть стосуватися "звільнення" Марса від впливу марсіан. Чекаємо", — написав Подоляк.

Чому Росія намагається знищити Маріуполь?

Для РФ символічне знищення Маріуполя та "Азова". Але шанс урятувати людей є, якщо до зустрічі приєднаються світові політичні лідери.

"Для них символічно знищити Маріуполь та символічно знищити "Азов", на жаль. Але я вважаю, що у світі є достатньо сміливих людей, зокрема політичних лідерів інших країн, які готові були б виконати посередницьку місію в Маріуполі", – розповів антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ця зустріч у Маріуполі може допомогти врятувати людей і світ готовий допомогти в цьому Україні.

"Тобто ми їдемо, наприклад, з українського боку, з російського боку їдуть там будь-хто, нам не важливо, хто приїде. І я впевнений, що десятки політичних лідерів міжнародних інституцій були б готові стояти поруч з нами для того, щоб ми забрали людей. Тобто треба з повагою ставитись, світ дійсно хоче допомогти вирішити цю велику гуманітарну катастрофу. На жаль, російська сторона демонструє абсолютну закритість..." – додав Подоляк.

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