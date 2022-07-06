Гайдай назвав місця, де на Луганщині загарбники отримують по зубах

Сергій Гайдай. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Луганської ОВF Сергій Гайдай заявив, що ЗС РФ досі не вийшли на адмінкордон Луганської області.

Про це він сказав на брифінгу "Сьогодні".

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Гайдай додав, що у двох населених пунктах досі тривають бої. Росіяни намагаються остаточно захопити область, ведучи обстріли без зупинки.

Втрати окупантів

Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні, про що зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується із населенням у Лисичанську та Сєверодонецьку.

Лише за час штурму Лисичанська у ворога – тисячі загиблих та поранених. Сил та засобів у них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та мотивована.

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Успіхи ЗСУ

Вчора окупанти хотіли просунутися на Донеччину, перерізати автодорогу Бахмут – Лисичанськ, що проходить повз Білогорівку, але знову доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском українських бійців ЗС РФ мусили відійти.

Поступово проявляється несвоєчасне підвезення боєприпасів завдяки точності українських бійців, які за останні два тижні знищили кілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці.

Раніше ми повідомляли, що Гайдай розповів про бої за останній клаптик Луганської області.

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Також нагадаємо, Гайдай розповів, як ЗСУ відбили штурм ворога у Білогорівці.