"РФ – країна-терорист". Єрмак висунув вимоги лідерам країн G7

Андрій Єрмак звернувся до лідерів західних країн. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у своїй колонці для західних ЗМІ звернувся до лідерів країн G7, які сьогодні на саміті розглядають подальші дії щодо Росії. За його словами, Україна має бути відбудована за кошти, конфісковані в РФ.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

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Що сказав Єрмак?

Україну необхідно відбудувати за кошти, конфісковані у росії. Це буде правильно. Але для перемоги, тих санкцій, які зараз є, недостатньо. Їх необхідно посилювати.

Я розумію, що нинішні санкційні обмеження багато коштують нашим союзникам. Я також знаю, що дехто починає замислюватися, чи варто воно їхніх зусиль: я підозрюю, що хтось може вважати, що вторгнення в Україну – це не що інше, як сварка в далекій країні, між людьми, про яких вони нічого не знають. Але наша боротьба сьогодні – це боротьба і західних країн. Бо наші втрачені життя стануть втраченими життями європейців, якщо ми програємо.

Якщо росія переможе, безпека Заходу і міжнародний порядок, заснований на правилах, які підтримуються, будуть зруйновані. І росія не зупиниться.

Я чітко говорю це нашим друзям, які зібралися сьогодні на саміті G7. Зараз ми можемо перемогти росію за допомогою широкомасштабних санкцій і посилення військової підтримки України. Щоб покласти край цьому конфлікту, нам потрібен військовий паритет з рф, який має надати Україні можливість протистояти звичайній агресії та зробити її ціну неприйнятною для РФ.

Санкції. Заходу потрібно подвоїти дію наявних обмежень. Необхідно посилити енергетичні санкції, поширити їх на експорт газу, ввести обмеження для всієї банківської системи РФ.

Росія має бути визнана країною – спонсором тероризму за всі злочини в Україні.

Нам потрібно показати силу в питанні розблокування наших портів. І дати Україні більше важкої зброї.

Якщо цього не робити, росія зрозуміє це як слабкість, і вона не зупиниться. Сьогодні потрібна сила, щоб перемогти Кремль.

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