"РФ – країна-терорист". Єрмак висунув вимоги лідерам країн G7

Андрій Єрмак звернувся до лідерів західних країн. Фото: колаж "Сьогодні"
Глава Офісу президента Андрій Єрмак у своїй колонці для західних ЗМІ звернувся до лідерів країн G7, які сьогодні на саміті розглядають подальші дії щодо Росії. За його словами, Україна має бути відбудована за кошти, конфісковані в РФ.
Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.
Що сказав Єрмак?
- Україну необхідно відбудувати за кошти, конфісковані у росії. Це буде правильно. Але для перемоги, тих санкцій, які зараз є, недостатньо. Їх необхідно посилювати.
- Я розумію, що нинішні санкційні обмеження багато коштують нашим союзникам. Я також знаю, що дехто починає замислюватися, чи варто воно їхніх зусиль: я підозрюю, що хтось може вважати, що вторгнення в Україну – це не що інше, як сварка в далекій країні, між людьми, про яких вони нічого не знають. Але наша боротьба сьогодні – це боротьба і західних країн. Бо наші втрачені життя стануть втраченими життями європейців, якщо ми програємо.
- Якщо росія переможе, безпека Заходу і міжнародний порядок, заснований на правилах, які підтримуються, будуть зруйновані. І росія не зупиниться.
- Я чітко говорю це нашим друзям, які зібралися сьогодні на саміті G7. Зараз ми можемо перемогти росію за допомогою широкомасштабних санкцій і посилення військової підтримки України. Щоб покласти край цьому конфлікту, нам потрібен військовий паритет з рф, який має надати Україні можливість протистояти звичайній агресії та зробити її ціну неприйнятною для РФ.
- Санкції. Заходу потрібно подвоїти дію наявних обмежень. Необхідно посилити енергетичні санкції, поширити їх на експорт газу, ввести обмеження для всієї банківської системи РФ.
- Росія має бути визнана країною – спонсором тероризму за всі злочини в Україні.
- Нам потрібно показати силу в питанні розблокування наших портів. І дати Україні більше важкої зброї.
- Якщо цього не робити, росія зрозуміє це як слабкість, і вона не зупиниться. Сьогодні потрібна сила, щоб перемогти Кремль.
Раніше ми повідомляли, що у США розповіли про три ключові мети самітів НАТО і G7 — усі стосуються України.