РФ все ще хоче атакувати Київ, але не може – російський журналіст Майкл Накі. Інтерв'ю

Журналист рассказал, чому провалився план Кремля по захопленню Киева / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська не мають фізично можливості взяти Київ, вони відступили не тому, що не хочуть воювати, а просто не можуть це зробити. План Путіна розсипається як картковий будиночок.

Про це відомий журналіст Майкл Накі розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко. YouTube-каналі Україна 24 .

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Про загрозу нового наступу на Київ

За весь час війни з Україною, з того, що заявляло Міноборони РФ, не було жодної новини. Лише два повідомлення із тисяч відповідали дійсності. Все інше – це брехня та військова пропаганда, створена на зразок гітлерівської Німеччини, приховування та спроба вигадати щось ще.

Росіяни розпочали війну з того, що завдавали ударів по Києву, і вони б продовжували це робити. Їхній відступ із Київського та Чернігівського напрямів жодним чином не пов'язаний з тим, що в них там раптом зникло бажання. Вони просто не мають такої можливості. Незважаючи на те, що деякі розвідки говорили, що Київ вдасться взяти за 96 годин, Російській Федерації взяти його не вдалося. Їхні загрози безглузді.

Росіяни зараз не завдають ударів по Києву не тому, що не хочуть, а тому, що не можуть. Жодних нових загроз немає, принаймні ми не повинні їх так сприймати. Якби росіяни могли бити по Києву, вони б це й робили.

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Про соцопитування на підтримку війни в Україні

Почнемо з опитування і цих цифр – 79-83%, – під час війни соціології немає. Якщо ми подивимося розшифровки цих питань, ми побачимо, що більшість респондентів відмовляється відповідати на ці питання. Воно й зрозуміло. Коли ваша країна вводить термін до 15 років за відповідь на питання про війну, ви не маєте бажання відповідати на це питання. Вам держава прямо говорить, якщо ви негативно відповісте на запитання про те, чи підтримуєте ви війну Володимира Путіна – ви сядете у в'язницю.

Рівень підтримки є, я не говорю, що він низький. Він, на жаль, є і він досить високий. Але історія про те, що кожна людина в Росії підтримує це спеціально роздувається російською пропагандою.

Про пропаганду в РФ

Нічого нового не вигадали. Наразі реплікується модель нацистської Німеччини. Тупа, лобова пропаганда ефективна за однієї умови, коли у вас немає альтернатив. У Росії всі телеканали були захоплені Володимиром Путіним, причому не останніми роками, а дуже давно. Останні десять років ніхто не висловлювався проти. Останнім з кабельних мереж багато років тому видалили телеканал "Дощ".

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Уявіть, що вам по вісім годин на день тільки й розповідають, що в Україні – нацисти, що весь світ хоче знищити Росію, що всі лише сплять і бачать, як поставити Росію навколішки. Хоча вона перебуває швидше в лежачому положенні, і, можливо, стати на коліна було б і не так погано. У результаті, коли вам за обідом, за сніданком і за вечерею говорять те саме, це проникає в мізки людей.

Перше, що зробив путін, це розігнав НТВ. Він як кгебешник завжди розумів, що контроль інформації – це важливий елемент системи, яку він вибудовує. До 2022 року у Росії практично взагалі не залишилося альтернативних джерел інформації. Звичайно, є соцмережі, але ви не включаєте фоном Twitter, коли збираєтеся за вечерею з сім'єю або тлом, щоб погладити речі. Трохи рятував YouTube, але РФ активно намагалася з цим боротися і наповнювала його пропагандою, на що виділялися мільярди рублів і мільярди доларів, якщо ми рахуємо по роках.

Якщо повторювати якусь найнеймовірнішу думку весь час – вона працюватиме. Але навіть така пропаганда не досягла своєї мети, бо коли почалася війна в Україні, багато людей почали висловлюватися різко проти. Звідси запровадження законів з посадками за висловлювання про війну.

Але є люди, і їх чимало, які підтримують огидну та жахливу війну. Жахливо, що російське суспільство дозволило з собою таке зробити. Але масштаби цього я не переоцінював би, бо це якраз та ілюзія, яку намагається створити путін, і за допомогою якої він спробує проводити мобілізацію.

Жахливо, що багато зірок підтримують або просто мовчать, тому що мовчання цієї ситуації – це посібник і фактично підтримка.

Про логіку та цілі Путіна

Якщо ми подивимося на всю кар'єру та діяльність президента путіна, ми побачимо, що кожне його рішення та вчинок важко назвати божевільним. Тобто, він божевільний з нашого з вами погляду. Тому що ми з вами нормальні люди, ми хочемо, щоб ми жили, щоб усі інші жили. Ми хочемо, щоб розвивалася країна, економіка, техніка, податки, космос та інше.

У путіна трохи інше цілепокладання. Все що він хоче, це мати максимальну кількість влади і контролювати все, що відбувається. І всі дії, які він робив останні 20 років, вкладаються у його раціональну логіку.

У 2014 році відбулося драматичне падіння рейтингу Володимира Путіна, після цього було розпочато Кримську операцію. Звичайно, тут є особисто його образи. Це дуже закомплексована людина. І розлад від того, що його підгодований Янукович якось втрачає владу. Тим не менш, більшість його дій відповідає його власним цілям.

Чому відбулася ця війна? Я казав, що війна буде, тому що мені було очевидно, путін уявляє собі все інакше, ніж це є насправді. З погляду його уявлення ця війна була дуже логічною. У нього знову почав падати рейтинг, із пенсійної реформи 2018 року, і нічого не рятувало.

Він розраховував поставити в Україні маріонетковий уряд, отримати низку санкцій, не таких потужних, як зараз. Це дало б йому можливість говорити: ось бачите, я ж казав, увесь світ проти нас! Але та інформація, яку путіну надавали, була неправильна. Ми це бачимо, зокрема, щодо арешту генерала зовнішньої розвідки ФСБ на прізвище Бесіда, який відповідав за країни СНД, зокрема Україну. Він перебуває в сизо Лефортово для покарання за погану агентурну роботу.

Про арешт Суркова

Єдине джерело цієї інформації – це Ілля Пономарьов.

Я Суркову нічого доброго не бажаю. Але немає інших підтверджень зсередини Росії. Не бачу цієї інформації ні по одному з каналів, ні журналістів, ні силовиків.

Про перспективу ядерного удару РФ

Путін перебуває у ситуації, коли немає жодного сенсу продовжувати війну. Він втрачає лояльність оточення, активи, техніку. З Мюнхенської мови у 2008 році ми бачимо, що путін вважає себе лідером світової політики, тому він не може просто взяти та відступити. Хоча він це вже частково робить. Він відступив до Київського та Чернігівського напрямів. Але йому треба хоч щось.

Щодо ядерної кнопки, дискусія йде. Путін не схожий на людину, якій життя не дороге, яка готове втрачати власний комфорт. Він збудував палац і назвав яхту на честь Аліни Кабаєвої, його коханки.

Ті, хто кажуть, що він помирає і хоче весь світ забрати в радіоактивний попіл, а що йому зараз заважає те. У сенсі, навіщо нападати на Україну, якщо відразу можна бахнути Вашингтоном і розпочати ядерну світову війну. Це якийсь дуже довгий і манівець.

Путін не хоче, щоб хтось думав, що він нормальний. Це його зброя. Він продає своє безумство. У перші дні війни він сказав, що ми готові ядерну тріаду, і все у нас на низькому старті. Таким чином, у його логіці, єдине, що може запобігти тотальній поразці, це розуміння заходом, що він може запустити ядерну зброю.

Українська армія – одна з найбоєздатніших у Європі. Україна – величезна країна з гігантською кількістю населення та армією, яка вісім років тренувалася, щоб оборонятися. Тому путін не може захопити "не навіть Україну", а "цілу Україну". Але він точно не може воювати з НАТО, оборонний бюджет якого – трильйон доларів, тоді як бюджет Міноборони РФ – 40 мільярдів доларів. Це непорівнянні цифри. Ні про яке пряме бойове зіткнення не може йтися.

Він блефує. Людина, яка й надалі хоче мати гігантську розкішну яхту, не буде розв'язувати ядерну війну. Він може стріляти в якісь води, щоб залякати.

Навіть якщо він скаже його застосувати, у цьому ланцюжку чимало людей. З упевненістю сказати, що вони виконають цей наказ, не можна. Багато історій вже зараз про невиконання наказів на місцях. Ні, я не вірю у застосування ядерної зброї.

Але якщо припустити, що путін готовий запускати ядерну зброю, це визнати, що ми нічого не можемо з нею зробити. Тоді ризики настільки великі, що країни НАТО говоритимуть, ми допомагатимемо зброєю, але не втручатимемося. Це жахлива ситуація, якщо ми її в такий спосіб встановлюємо.

Про систему постачання зброї Україні

Система досить складна. Вона полягає в тому, що не всю зброю Україна може ухвалити. Україна не може прийняти американські винищувачі, бо нема кому на них літати. Але Україна може прийняти МІГи і тоді їх віддасть інша країна, яка отримає американські винищувачі. Ось так це працює, і ми бачимо зрушення вже.

Україні були передані танки, не дуже сучасні, але це вже важке озброєння. Ми бачимо, що Україні передали БПМ та комплекси С300. Якщо порівняти з початком війни, Україні вже постачають озброєння, про яке спочатку не йшлося. Процес іде, але, як на мене, недостатньо швидко. Сподіваюся, він буде пришвидшений.

Штати віддадуть третину всіх своїх "джавелінів", Британія – половину свого озброєння певного типу. Захід допомагає Україні набагато більше, ніж на те очікував путін і, чесно кажучи, чим на того чекали всі. Але він допомагає менше, ніж потрібно, адже Україна є щитом для Заходу.

Росія заявляла, що відбувається демілітаризація України. Насправді відбувається рівно зворотне. Росія втратила величезну кількість техніки, на відновлення якої підуть роки, величезна кількість авіації, витратила велику кількість ракет, втратила підготовлені свої підрозділи.

Про новопризначене командування армією РФ

Дворніков (новопризначений у командування армією РФ генерал на прізвисько "сирійський м'ясник" – прим. ред) відомий тим, що координує розрізнені війська. Саме такою зараз є армія РФ. Він намагатиметься управляти абсолютно не пов'язаними один з одним групами військ.

При цьому масові вбивства населення – це не характерна риса когось із генералів, не виняток, а правило. Не за ці досягнення він призначений. Але бойового досвіду у повномасштабній війні він не має.

Чому росіяни поводяться як фашисти

Факторів кілька. У російській армії немає виучки, там усе побудовано на корупції, обмані та непрофесіоналізмі людей. Друга причина – людська. Російська контрактна армія – це добір найгірших.

Я багато говорив з військовими, тож контрактники останніми роками звідти масово йшли через відсутність нормальних умов служби. Напівстроковики в Україні з'явилися тому, що батальйони тактичних груп не були укомплектовані. Так терміновиків перевели на контракт, бо у контрактники ніхто йти не хоче.

У результаті контрактників набирають із неблагополучних регіонів, де немає життєвих перспектив. Це люди, які йдуть туди не від гарного життя. Ото ти був ніким, не мав зарплати, не вчився, був маргіналом. Ти потрапляєш на війну, ти бачиш стиралку, а в тебе її немає, і ти хочеш відправити її додому.

Друге, вони здобувають майже божественну владу над життям людей, і це зносить їм вежу. Ці люди все життя були закомплексованими, їх шпигували, в тому числі, в російській армії. Це відбувається фактично з дозволу воєначальників: унітаз солдатів, що драили зубною щіткою, отримавши владу зброї, починають творити божевілля. Це відбувається практично у будь-яких масштабних війнах.

Так було у Другу світову, яку в Росії називають Великою вітчизняною. Є безліч історій безчинств радянських військ біля навіть своєї країни. Але у Росії про це не прийнято говорити. Жахливо й те, що нам хочеться уявляти, що це якийсь окремий сорт людей, які вбивають та гвалтують жінок, чоловіків та дітей. Що це – не люди, а якісь ненормальні садисти. Насправді це звичайні люди. Це відбувається масово. Це буквально ваш сусід.

Хочу сказати тим, кому начхати, що в Україні вбивають дітей: ці люди потім повернуться до Росії. Російські солдати вже, відступаючи, ґвалтували білоруських студенток. Чим довше йде війна, тим краще ці люди вмітимуть вбивати, ґвалтувати, і тим менше в їхній голові буде обмежувачів.