РФ за добу 34 рази вдарила по Луганській області: зруйновано будинки, є загиблі (фото)

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу військовими РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

По Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 у Луганській області завдано ракетно-бомбових ударів, за добу загинуло двоє людей.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

Фото: Сергій Гайдай

За його словами, окупанти проводили штурмові дії в районі Попасної, де тривають бої.

"Вчора кожне наше місто страждало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують – вони видаляють її з карти Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житлових районах області", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Гайдай також розповів, що загинули двоє людей – жінка з Лисичанська та чоловік з Попасної. Поранено двох жінок з Лисичанська.

Фото: Сергій Гайдай

Крім того, окупанти вчинили 10 артобстрілів Лисичанська, вісім – Сєвєродонецька, ще 10 – Попаснянської та Гірської громад.

Реклама

Пошкоджено 45 будинків та інших об'єктів. Чотири будинки в Сєвєродонецьку, 12 – у Лисичанську, сім – в Оріхові, шість – у Рубіжному, чотири – у Гірському, чотири – у Попасній, два – у Врубівці.

Фото: Серій Гайдай

Читайте інші новини "Сьогодні":