РФ запустила три фейки про удари "Точкою-У" захисниками України

ЗСУ розповіли про плани РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидань, які окупанти поширювали 15 квітня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Фейк №1

Незважаючи на те, що захисники України не руйнують інфраструктуру, у міноборони РФ повідомили, що "запобігли спробі націоналістів завдати удару по Каховській ГЕС ракетами "Точка-У". Удар по ГЕС міг призвести до повені низки населених пунктів Херсонської області".

Фейк №2

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Спікер військ Росії повідомив, що "найближчим часом українські військові планують завдати удару комплексом "Точка-У" по скупченню біженців на вокзалі в Лозовій Харківській області, аналогічно ракетному удару в Краматорську".

"УВАГА!!! Українська армія не обстрілює громадянське населення", – пишуть у повідомленні штабу.

Фейк №3

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Міноборони РФ стверджує, що для імітації удару з окупованих з РФ території пуск ракет "Точка-У" буде завдано з боку н.п. Старомихайлівка Донецької області.

Кадировці видали бомжа за розвідника

У Маріуполі кадировці записали постановочне відео з нібито допитом полоненого українського розвідника. На роль "розвідника ЗСУ" вони взяли місцевого бездомного алкоголіка.

Кадировці для переконливості намалювали "розвіднику" татуювання у вигляді українського прапора та кажана. Однак вони знову допустили промах, оскільки кажан – це символ російської розвідки. Символом українських розвідників є сова.