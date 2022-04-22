Росії Медведчук не потрібен: Данилов розповів про обмін

Данилов не бачить потреби зараз в обміні / Фото: Колаж: Сьогодні
Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук у Росії нікому не потрібен. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів секретар РНБО Олексій Данилов.
"Як я розумію, росіянам не дуже потрібен Віктор Медведчук, спроби його дружини Оксани Марченко звертатися до всіх і вся, що потрібно зробити обмін, на сьогоднішнього дня такого рішення немає", – сказав він.
За словами Данилова, Медведчук зараз дає свідчення та розповідає, все, що відбувалося, з ким він працював, як він заробляв тощо.
"Далі, якщо буде можливість і необхідність поміняти цього підонка на наших громадян, які перебувають у полоні, – я не бачу тут нічого дивного. Але спочатку допити-допити, щоб ми знали все, що і як відбувалося, хто чим займався, коли це було ", – резюмував він.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці . Із гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольці.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Охоронець, який працював на депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру у будинку за адресою Яслинська, 11в. Триповерхова будівля розташована на площі близько 800 квадратних метрів.
- 18 квітня Медведчук звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.