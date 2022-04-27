Росії не вдалося захопити авіапростір України – розвідка Британії

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого авіапростору / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору.

Росії не вдалося ефективно знищити українські ВПС чи придушити українську систему ППО, повідомляє міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

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"Україна продовжує наражати на ризик російські авіаційні засоби. Авіація РФ в основному зосереджена на півдні та сході України, надає підтримку російським сухопутним військам. Ворог продовжує завдавати ударів по українським військовим об'єктам та логістичній інфраструктурі по всій країні", – йдеться у повідомленні.

Росія має обмежений доступ із повітря на північ і захід України, обмежуючи наступальні дії глибокими ударами з дистанційним озброєнням.

Більшість російських авіаударів Маріуполем, ймовірно, наносяться некерованими бомбами, які вільно падають. Ця зброя підвищує ризик жертв серед цивільного населення.

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Росія хоче захопити південь України до 9 травня

З тимчасово окупованого Сімферополя висунулися колони бойової техніки РФ. Вони рухаються у напрямку на південь України.

Журналіст Христо Грозєв повідомив, що Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня. Все для того, щоб показати здобутки росіянам. Однак, якщо Путіну це не вдасться, то РФ піде на терористичні заходи.

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