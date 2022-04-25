Росія атакувала Миколаїв ракетами, серед поранених є дитина – Сенкевич

Окупанти знову обстріляли Миколаїв. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли ракетами місто Миколаїв. В результаті двоє людей отримали поранення, серед них – одна дитина.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич в Telegram.

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Унаслідок атаки росіян руйнувань зазнали будинки у одному із житлових районів Миколаєва.

"Зранку російські війська знову атакували місто ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджені кілька будівель у житловому районі. Двоє людей дістали поранення, одна них – дитина", – написав Сенкевич.

Ситуація у Миколаєві та області

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