Росія тримає дітей Маріуполя як душі для обмінного фонду – Зеленський

Володимир Зеленський розповів про ситуацію у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь заблоковано російськими військовими, заблоковано всі в'їзди та виїзди з міста. За його словами, заміновано порт. Крім того, в місті гуманітарна катастрофа.
Про це глава держави повідомив в інтерв'ю російським виданням.
Як розповів Зеленський, заїхати з харчами, ліками та водою в Маріуполь неможливо. Російські військові обстрілюють гуманітарні конвої та вбивають водіїв.
"Що відбувається із цими вантажами, я вам не можу сказати. Багато що з того відвезено назад. Тобто це наш напрямок – Запорізький-Бердянський, вся Запорізька область – складний, там 100-120 кілометрів найскладніших викликів. Постійно тривають обстріли", – зазначив президент.
Зеленський наголосив: за нашими даними, понад дві тисячі дітей вивезено з Маріуполя, і їхнє точне місцеперебування невідоме.
"Вони можуть бути там як із батьками, так і без. Загалом це катастрофа. Я не можу вам передати, який це має вигляд взагалі. Це страшно. Вони тримають їх як душі обмінного фонду. Немає культурних слів — лише емоційні літери зараз вискакують, на жаль. Але тому що ми з вами відверті, і я, в принципі, завжди намагаюся бути відвертим", – додав глава держави.
Ситуація в Маріуполі:
- 25 березня експерший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його у заручники, але щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де були медики та вагітні.
Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.