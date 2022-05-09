Росія готується до нової атаки з Криму, – Джемілєв

Мустафа Джемілєв заявив, що Росія готується до нової атаки з Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

В Криму проходить яскраво виражена мілітаризація. Росія готується проводити нові атаки з території окупованого півострова. На північ Криму стягують зенітні установки.

Про це розказав перший голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв телеведучій Марії Скибі в ефірі загальнонаціонального марафону на YouTube-каналі Україна 24.

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"Росія готується до нових атак з території окупованого півострова. Багато репресій і в окупованій Херсонській області. В мене під рукою наказ військового коменданта Херсонської області. В ньому йдеться про те, що житло людей, які виїхали, треба передати російським військовим", – повідомив Джемілєв.

За його словами, окупанти практично перекрили виходи з Криму для місцевих на територію України.

"До України проїхати неможливо, там стоять військові. До РФ можна їхати тільки з російськими паспортами. Ті, в кого тільки українські паспорти, перебувають у пастці. Тим, кому менше 25 років, взагалі категорично забороняється виїжджати з півострова", – додав Джемілєв.

Кримські татари опинилися під режимом, гіршим за сталінський

Лідер кримськотатарського народу згадав, що геноцид корінного населення Криму триває з історичних часів. А саме з часів Катерини II росіяни продовжують політику "виселення бусурман і заселення Криму природними росіянами".

"Цю політику вони продовжують з моменту завоювання Криму і до останніх днів. Так, до моменту більшовицької революції корінне населення Криму стало національною меншиною і становило менше четвертини. Потім тотальна депортація 1944 року. Після піввікової боротьби за повернення ми тільки почали повертатись, як знов прийшли рашисти, і знову корінний народ змушений покидати власну землю, бо опинився під режимом, гіршим за сталінський", – зазначив Джемілєв.

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