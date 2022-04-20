Росія хоче розмити українську націю: головні заяви влади за 20 квітня

Україна поверне з Росії всіх своїх громадян, яких примусово евакуювали туди окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 56-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують наступ на сході нашої країни. Україна вкотре спробує евакуювати мирних жителів Маріуполя і обов'язково поверне своїх громадян, яких Росія примусово вивезла на свою територію.

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Президент України підбив підсумки 55-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян і заявив, що російські окупанти "зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне воювати".

"Тому в цьому протистоянні, в цій обороні перед очима всього світу ми виступаємо проти армії, яка реально вважалася другою або третьою за силою. І те, як міцно тримаються наші Збройні сили, як сміливо захищається весь український народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія заслуговує бути вищою за російську", – зазначив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що якби Україна отримала доступ до всієї зброї, якої потребує, яка є у її партнерів і яку можна порівняти зі зброєю, яку використовує Росія, українці вже завершили б цю війну.

"Ми вже повернули б мир і звільнили нашу територію. Тому що перевага українських військових у тактиці та мудрості цілком очевидна", – заявив президент України.

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Україна не отримала нових літаків від західних партнерів

Командування Повітряних Сил ЗСУ спростувало заяву Пентагону, що Україна отримала нові літаки від західних партнерів.

"За сприяння уряду США Повітряні Сили Збройних сил України отримали запчастини та комплектуючі для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних Сил, що дозволить поставити в дію більше техніки", – йдеться у повідомленні служби зв'язків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Напередодні у Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них для збільшення кількості власного авіафлоту для оборони від російської військової агресії.

"Українці отримали додаткові судна та деталі", – заявив спікер Міноборони США Джон Кірбі.

Росія хоче розмити українську націю

Україна поверне з Росії всіх своїх громадян, яких примусово "евакуювали" туди окупанти. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо НВ.

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Подоляк зазначив, що українців відправляли здебільшого до віддалених куточків Росії. Перед цим громадяни мали пройти через фільтраційні табори.

"Це дуже схоже на те, що вони робили у 1940-х, коли частково переселяли народи, які були до Радянського Союзу нелояльні. Це така традиція, технологія – розмити націю. Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться до України", – сказав представник Офісу Зеленського.

Михайло Подоляк: "Україна поверне із Росії всіх своїх громадян" / Фото: Офис Президента Украины

Російські окупанти продовжують наступати на сході України

Російські окупанти продовжують наступати на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 20 квітня.

Наголошується, що ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

Зберігається загроза нанесення ракетно-бомбових ударів російською авіацією по Україні з території Білорусі.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує частково блокувати та обстрілювати Харків.

На Ізюмському напрямку противник зробив спробу наступу у напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів "Орлан-10".

На Донецькому та Таврійському напрямах росіяни продовжують обстрілювати передові позиції наших військ. Тривають бойові дії у районах Кремінної, Торського та Зеленої Долини. Ворог перегруповується і планує подальший наступ у напрямі Лимана.

Також противник намагається просунутися вглиб Попасної. Після спроб штурму окупантами в Рубіжному та Сєверодонецьку до лікарні Новоайдара доставлено близько 130 поранених росіян.

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі Мар'їнки. Основні його зусилля зосереджені на захопленні Маріуполя, продовжуються штурмові дії в районі заводу "Азовсталь".

На Южнобузькому напрямі основні зусилля окупантів спрямовані на утримання зайнятих рубежів, обстрілюючи позиції ЗСУ. Ворог намагається вийти на адміністративні кордони на Херсонщині.

Втрати російських окупантів становлять 20 900 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 900 солдатів та 815 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.04 орієнтовно становлять:

171 літак

150 вертольотів

815 танків

2087 бойових броньованих машин

391 артилерійська система

67 засобів ППО

136 реактивних систем залпового вогню

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

165 БПЛА оперативно-тактичного рівня

8 кораблів / легких швидкісних катерів

1504 одиниці автомобільної техніки

27 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК

Заплановано гуманітарний коридор із Маріуполя.

На 20 квітня заплановано гуманітарний коридор з Маріуполя, виїхати зможуть жінки, діти та люди похилого віку. Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, враховуючи катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме у цьому напрямі було сфокусовано зусилля української сторони.

Збір у Маріуполі призначений о 14:00 на перетині вулиць Таганрозької та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

"Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями", – зазначила Верещук.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни, зокрема діти. Незабаром радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в бомбардуванні лікарні біля заводу "Азовсталь" нікого не було.

Також ми інформували, що у Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами.