Росія хоче влаштувати парад українських полонених на 9 травня – Арестович

Росія має намір влаштувати на 9 травня парад із українськими полоненими, сказав Олексій Арестович. Колаж "Сьогодні"

Росія хоче влаштувати на 9 травня парад українських полонених на окупованих теренах.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

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"Це злочин – знущатися так з полонених, дуже серйозне порушення Женевської конвенції та всіх правил війни. Але Росія хоче на це піти, підтримати свої "падаючі штани", – зазначив він.

Ракетний удар по Одесі

В Одесі через ворожі удари крилатими ракетами, що сталися сьогодні, 23 квітня, загинули 8 людей , серед них тримісячна дитина Також внаслідок обстрілу поранено 18 мешканців міста.

Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку , почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста було видно дим.

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Пізніше стало відомо, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили до житлових будинків.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив , що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків

Під час обстрілу в Одесі ракети 23 квітня потрапили в один із міських цвинтарів . Зруйновано понад 1000 кв. м. території.

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