Росія почала видавати паспорти примусово депортованим українцям – Денісова

Росія примусово видає паспорти українцям. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація почала видавати паспорти громадянам України, яких насильно було вивезено до різних регіонів країни-агресора.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

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За її словами, громадянство Росії нав'язують шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб – жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів.

"Владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом до громадянства Росії та видано 12 тисяч паспортів", – повідомила Денісова.

Омбудсмен пояснює, що такі дії окупанта РФ спрямовані на продовження примусової інтеграції населення нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір.

"Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", – додала Денісова.

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Депортація з Маріуполя

Маріуполі окупанти масово поширюють інформацію про необхідність виїзду громадян на територію Росії, де для них "будуть створені сприятливі та гостинні умови".

"Натомість на людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації – відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає – під неї підпадають усі громадяни від 18 років незалежно від статі. Ті люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають", – написала вона.

Також омбудсмен заявила, що в Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання:

"Усі вони є економічно депресивними – Томськ, Тамбов, Астрахань та інші. За інформацією мерії Маріуполя, російські окупанти примусово вивезли з міста 31 тисячу осіб".

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