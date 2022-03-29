Війна, день 34-й. РФ почала відводити частину військ, але продовжує завдавати ударів

Окупанти на деяких напрямках не проводили активних наступальних дій. / Фото: Колаж: Сьогодні
Закінчується 34-а доба війни Російської Федерації проти України. Агресор має серйозні проблеми з ротацією у своїх військах. "Сегодня" вибрав найважливіше зі звітів Генштабу ЗСУ щодо ситуації на всіх напрямках за цей день.
Київська область
Окупанти почали виведення своїх окремих підрозділів. У напрямку Броварів російські військові намагалися утримати раніше зайняті позиції й не робили активних дій.
Чернігів
Противник блокував Чернігів, а також завдав ударів по цивільних та військових об'єктах. Водночас окупанти розпочали виведення своїх окремих підрозділів з області.
Південнобузький напрямок
Ворог під прикриттям артилерії намагався відновити боєздатність, а також поповнював запаси боєприпасів та палива.
Волинський напрямок
Угруповання Збройних сил Білорусі забезпечують прикриття свого державного кордону, а також проводять демонстраційні дії.
Маріуполь
Російські військові спробували взяти під контроль Маріуполь, проте успіхів не мали.
Слобожанський напрямок
Окупанти продовжували блокувати Харків, а також відводили окремі підрозділи 1-ї танкової армії з району м. Суми за межі території України та намагалися захопити м. Ізюм.
Як зазначили в Генштабі, були бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання запровадженням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії та продовжив здійснювати перегрупування військ із метою перекидання на інші напрямки, зокрема, Донецький.
Донецький напрямок
Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Водночас ворогові не вдалося взяти під контроль Попасну.
У м. Бердянськ окупанти намагалися відновити припортову інфраструктуру.
Поліський напрямок
За весь день не було активних наступальних дій. Противник обстрілював позиції українських військ за допомогою артилерії в районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка. Також ворог здійснював перегрупування військ та їх часткове відведення на територію Білорусі.
Чорне та Азовське море
У Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі окупантів відстежували обстановку та вели розвідку місцевості.
Ситуація біля ЧАЕС
У Генштабі заявили, що Росія заперечує факти транспортування та накопичення великої кількості боєприпасів біля об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС:
"Діяльність російських окупаційних військ у будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження "Укриття" та радіаційного зараження території, де проживають сотні мільйонів європейців. Зазначаємо, що, як і в більшості інших випадків, Російська Федерація та її агенти впливу поширюють дезінформацію".
За інформацією Генштабу, ризик детонації російських боєприпасів високий і без ведення бойових дій через "ігнорування окупантами заходів безпеки", а також використання старих та некондиційних боєприпасів.
Нагадаємо, Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах. Про це заявив заступник голови Міноборони РФ Олександр Фомін за підсумками переговорів з українською стороною у Стамбулі.