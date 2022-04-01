Росія завдає ударів по чотирьох напрямках, включаючи Київ – Пентагон

Росія продовжує атакувати чотири напрями України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти завдають авіаційних ударів по чотирьох напрямках України. Також ворог не припинив атакувати Київ.

Про це заявив високопоставлений представник міністерства оборони США, передає CNN.

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За його словами, окрім Києва російські окупанти також б'ють по Чернігову, Ізюму Харківської області та Донбасу.

"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойової авіації за останню добу, лише понад 300 вильотів", – зазначив чиновник.

Він додав, що столиця України досі перебуває під серйозною загрозою авіаударів.

Частина військ РФ, які рухалися у бік Києва, йдуть у Білорусь – Пентагон

За останню добу частина російських сил, які рухалися у бік Києва, змінили напрямок, причому деякі з них прямували до Білорусі. Про це повідомляє CNN, посилаючись на заяву Міністерства оборони США.

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"Наша оцінка була б такою, як ми сказали вчора: що вони збираються переоснастити ці війська, поповнити їх запаси і, ймовірно, застосовуватимуть їх десь в Україні. Але я не вірю, що на цьому етапі переоснащення відбувається з будь-якою конкретизацією", – сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.