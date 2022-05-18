Росія не чекала на об'єднання українців та єдності Заходу: головні заяви влади за 18 травня

Стратегічна мета Кремля – всіх сварити – провалилася. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні – 84 день повномасштабної війни з Росією. ЄС може передати заморожені активи РФ на відновлення України та прискорити процедуру надання статусу кандидата члени Євросоюзу, а Росія намагається всіх посварити.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 18 травня.

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Президент України підбив підсумки 83-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 18 травня президент Володимир Зеленський звернувся до громадян та повідомив про чергову серію російських ударів по Україні. Ракетному обстрілу зазнали Львівська, Сумська та Чернігівська області. По Луганській області ворог завдав авіаударів.

"Все це не просто створення напруги для нашої держави, не просто випробування наших сил. Це своєрідна спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході та півдні нашої країни", – пояснив Зеленський.

Президент розповів, що провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Політики обговорили оборонну підтримку України та взаємодію на рівні Євросоюзу.

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Поговорив Зеленський і з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили шостий пакет санкцій, який готується в Євросоюзі та українську заявку на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.

Український лідер також поінформував, що під час церемонії відкриття Канського кінофестивалю звернувся до світової кінематографічної спільноти та нагадав, що зараз, як і у 1940-х роках, потрібно сміливо відкрито захищати свободу та боротися з диктатурою.

"Саме зараз цей час. Коли мова кіно може і має стати мовою боротьби за свободу" , – сказав Зеленський.

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ЄС може передати заморожені активи РФ на відновлення України

Євросоюз має намір розглянути можливість використання доходів від заморожених активів росіян, які потрапили під санкції, для відновлення України. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Також у ЄС мають намір ініціювати випуск боргових зобов'язань для цих цілей, пише Bloomberg. Окрім цього, в МВФ розглянуть можливість конфіскації валютних резервів Центрального банку Росії. Це ті кроки, які підтримує Україна. Група Макфола-Єрмака у санкційному плані зазначала, що Росія повинна заплатити за все зло, яке здійснила в Україні", – написав Єрмак.

Росія намагається всіх посварити

Росія намагається всіх посварити, але нічого не вийде. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Чого не очікували в Росії, нападаючи на Україну? Об'єднання українців та єдність Заходу. Стратегічна мета Кремля сьогодні – всіх пересварити. Українців з владою, а країни Заходу одна з одною. Гарна новина в тому, що у них не вийде. Світ виробив імунітет до російських інформаційних операцій", – написав Подоляк.

Україна заслуговує на індивідуальний підхід у наданні їй статусу кандидата в члени ЄС

Україна заслуговує на індивідуальний підхід у наданні їй статусу кандидата в члени ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter.

"Поінформував голландських парламентаріїв про останні події у війні Росії проти України. Я підкреслив, що Україна бореться не лише за своє, але й за майбутнє і свободу Європи. Україна заслуговує на індивідуальний і заснований на заслугах підхід, коли йдеться про надання їй статусу кандидата в члени ЄС", – написав Кулеба.

Російські окупанти відкривають вогонь вздовж усієї лінії зіткнення

Російські окупанти відкривають вогонь вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Росіяни намагаються посилити своє наступальне угруповання. В інших напрямах основні зусилля противник зосереджує на утриманні раніше зайнятих рубежів. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 травня.

Наголошується, що ворог продовжує артилерійські обстріли позицій українських військ та об'єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському Напрямок противник зосередився на утриманні займаних позицій і недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор робить артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Російські Тишки, Черкаські Тишки та Розплідник.

На Слов'янському напрямі ворог здійснює наступ на населений пункт Довге. Для підтримки наступальних дій у певному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії. З метою здійснення логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, агресор переміщує з території Російської Федерації озброєння та військову техніку.

Втрати російських окупантів становлять 28 300 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 28 300 солдатів і 1251 танк. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1251 (+16) од.,

бойових броньованих машин – 3043 (+34) од.,

артилерійських систем – 586 (+8) од.,

РСЗВ – 199 (+1) од.,

коштів ППО – 91 (+1) од.,

літаків – 202 (+1) од.,

вертольотів – 167 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5) од.,

крилатих ракет – 102 (+5) од.,

кораблів/катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од.,

спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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