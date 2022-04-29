Росія не змогла захопити Маріуполь та відводить війська – Пентагон

Росія почала відводити війська з Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія відводить російські війська від Маріуполя. Сили окупантів перекидають у напрямку Запорізької області.

Про це йдеться у заяві Міноборони США.

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"Ми можемо повідомити, що ми бачили російські війська, що виходять із району Маріуполя і рухаються на північний захід, у напрямку Запорізької області. Це не означає, що Росія захопила Маріуполь", – заявили у Пентагоні.

У той же час по Маріуполю продовжують завдавати ударів, як авіаційних, так і ракетних. США вважають, що Росія не робила цього, якби вважала, що місто вже належить їй.

Наразі окупанти перекидають сили на північний захід. Однак у Пентагоні не можуть сказати точну кількість російських військ, що вийшло з Маріуполя і як далеко вони просунулися.

"Ми тільки починаємо бачити, як вони відводять частину своїх сил від Маріуполя та прямують на північний захід", – йдеться у заяві.

У Пентагоні констатували, що бої за Маріуполь тривають.

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Ситуація у Маріуполі

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