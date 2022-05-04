Росія застосовує проти України експериментальну зброю – Маляр

РФ ставить експерименти зі зброєю / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість інформації залишається засекреченою. Оборона Маріуполя є історичним моментом. Ворог використовує широкий арсенал забороненої зброї

Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр телеведучим телеканалу Україна 24 Євгену Кисельову та Віолетті Логуновій в ефірі проекту FREEDOM.

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Ганна Маляр прокоментувала останні новини про ситуацію в Маріуполі та можливий штурм російськими військами "Азовсталі".

Маляр наголосила, що на сьогодні будь-яка інформація про воєнну операцію є засекреченою, адже ворог може використати її для корегування своїх дій. Можна розповісти лише про те, що повідомляє Генеральний штаб:

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"Продовжують наноситися ракетні удари по Маріуполю, триває оборона Маріуполя. І ті, хто обороняють Маріуполь, героїчно це роблять, це подвиг, тому що вони своїми діями, своєю боротьбою стримують наступ російських військ на інші напрямки. Тобто Маріуполь є на сьогодні важливим історичним моментом і історичною обороною, яка фактично на собі стримує оборону великої частини України".

Заступниця міністра оборони сказала, що розуміє потребу людей в інформації, але варто розуміти, що зараз будь-які відповіді на запитання, чи є зв’язок із нашими захисниками, чи є допомога їм – це чіткий сигнал ворогу. Те ж саме стосується інформації щодо ситуації в зонах бойових дій.

На сьогодні, зі слів Маляр, можна говорити лише про те, що основні сили російських військ сконцентровані на сході й півдні України. Це їхня основна мета. Вони хочуть закріпитися на географічних межах Донецької і Луганської області й оточити українські об'єднані сили.

"Тривають дуже гарячі бої, оборона дуже потужна, але й напад із боку Російської Федерації і агресія доволі сильна. Росія використовує широкий спектр зброї, вони вже давно вийшли за рамки того списку, який дозволений міжнародним правом для використання в агресії, або простою мовою, це війна. І на сьогодні вони використовують і ракетні удари, і бомбові удари, і різноманітну заборонену зброю, навіть експериментальну".

"Тобто росіяни в цій війні навіть дозволяють собі ставити експерименти із тією зброєю, яку вони розробляють", – резюмувала Маляр.

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