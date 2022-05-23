Росія продовжує вбивати дітей, ґвалтувати жінок та руйнувати міста: головні заяви влади за 23 травня

Російські окупанти продовжують звірствувати в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 89-й день повномасштабної війни з Росією. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по Україні. Тим часом наша країна захищає не лише своїх громадян, а й кордони Європи.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 23 травня.

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Президент України підбив підсумки 88-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 23 травня та розповів про візит до Києва президента Польщі Анджея Дуди.

"Я був радий вітати у Києві президента нашої братської Польщі та мого друга Анджея Дуду. 3 травня у нашій Верховній Раді в онлайн-форматі виступав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. А сьогодні – вже особисто – був президент Польщі. І, до речі, саме ця лінія співпраці – Україна – Польща, Україна – Британія справді була дуже дієвою і залишається такою протягом цієї війни", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українсько-польські відносини будуються на щирій основі, без будь-яких розбратів та старої конфліктної спадщини. Він також повідомив про запровадження спільного з Польщею митного контролю.

"Це значно прискорить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також початок і нашої інтеграції до загального митного простору Євросоюзу. Тобто справді історичний процес", – наголосив Зеленський.

Політики також поговорили про оборонну підтримку для України, посилення санкцій проти Росії та членство України в ЄС.

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Український президент додав, що провів переговори з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

"Розповів Борису про нашу зустріч, про переговори, про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту, насамперед агропродукції. А також обсяг імпорту палива в Україну", – розповів він.

Крім того, Зеленський анонсував новий тиждень максимальної дипломатичної активності на користь України.

"У понеділок приєднаюся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати", – зазначив президент України.

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Однією з головних тем Давоського форуму буде Україна

Однією з головних тем Давоського форуму буде Україна. Про це повідомила заступниця глави Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"Цей форум є довгоочікуваною подією, адже вперше з часів ковіду він проводиться офлайн. Традиційно у ньому беруть участь світові лідери, вищі керівники бізнесу, вибрані інтелектуали та журналісти, щоб обговорити найактуальніші питання, що стоять перед світом. Однією з головних тем форуму, безумовно, є Україна", – написала вона.

Нардеп додала, що офіційне відкриття форуму відбудеться сьогодні, а топ-спікером буде президент України Володимир Зеленський, який приєднається до форуму онлайн із Києва.

"Учасники та медіа дуже чекають на його виступу. Після цього запланована панельна дискусія, в якій беру участь разом з першою віцепрем'єркою Юлією Свириденко", – розповіла Кравчук.

Польща вирішила розірвати угоду на постачання російського газу

У Польщі вирішили розірвати угоду на постачання російського газу і не чекатимуть її завершення. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Платити за енергоресурс у рублях на вимогу РФ поляки не будуть", – наголосив Єрмак.

Європа відправляє до Москви мільярд євро на день

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Європа продовжує платити Росії за нафту та газ у той час, як Україна захищає її від агресії РФ. Про це він написав у своєму Twitter.

"Завершується третій місяць вторгнення РФ в Україну. Європа продовжує відправляти в Москву мільярд євро на день, купуючи нафту й газ. Росія продовжує вбивати дітей, ґвалтувати жінок і руйнувати міста. Україна продовжує захищати європейські кордони та демократичну цивілізацію. Робіть висновки", – написав Подоляк.

Окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по Україні

Російські окупанти продовжують наносити ракетні та авіаційні удари по території України. Також ворог збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій. Війська РФ активно атакують Сєвєродонецьк. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 23 травня.

Наголошується, що на Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів на Харківському напрямку.

"Підсилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під'їзних коліях та поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп'янськ", – йдеться у повідомленні.

Загарбники також зробили спробу наступальних дій у районі населеного пункту Долгеньке. Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив.

На Донецькому напрямку противник не залишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. На Лиманському напрямку окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямі населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії у районі Тошківки. На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, супротивник вів бойові дії у районі Олександропілля. За результатами вогневої поразки Силами оборони зазнав втрат і відступив. Вів наступ у районах Липового та Трипілля, успіху не має.

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено 6 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони на вказаних напрямках збили один БпЛА типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25.

Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.

Втрати російських окупантів становлять 29 200 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 29 200 солдатів і 1293 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 29 200 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1293 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 3166 (+25) одиниць;

артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засоби ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 204 (+0) одиниці;

вертольотів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);

крилаті ракети – 110 (+3);

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+12) одиниць;

спеціальна техніка – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.

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