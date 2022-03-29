"Росія програла". Арестович підбив підсумки першого місяця війни

Арестович пояснив поразку РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російсько-окупаційні війська не здатні на активні наступальні дії, і пояснив, що означає оперативна поразка РФ.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

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"Ну, дивіться. Підемо чисто за російськими джерелами. На другий день після початку кампанії вони просять нас про перемовини. Я непогано знаю воєнну історію і не можу пригадати випадку, коли агресор з переважними силами на другий день просить про перемовини. Це означає, що в першу ж добу все пішло не так", – сказав Арестович.

Друге, за словами радника, 4 березня Рада Федерації збирається, і питання стоїть, за російськими офіційними джерелами, про оголошення загальної мобілізації.

"Десятий день війни, навіщо Росії знадобилася загальна мобілізація, якщо потужна "друга армія світу" все громить і, згідно з доповідями її власного міністерства оборони, "все йде за планом"?" - каже він.

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Третє, за словами Арестовича, цю загальну мобілізацію не приймають, і це означає, що вони не контролюють загальне політичне становище у самій Російській Федерації.

"Вони пам'ятають 1917 рік, коли мобілізовані зняли батюшку-царя, тому що не хотіли на фронт. Вони бояться давати російському народу зброю", – зазначив він.

Крім того, днями Міністерство оборони РФ заявило, що ніколи не мало планів взяття великих українських міст.

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"Ми (Росія. – Ред.), мовляв, від самого початку лише допомогти ОРДЛО і зараз переносимо всі зусилля туди. І це справді так, бо з-під Херсона, з Київщини, з Харківщини тепер колони перекидають на схід. Тобто вони розписалися у своїй поразці", – каже Арестович.

Він додав, що 4 березня, коли Рада Федерації відмовилася проводити мобілізацію, ми констатуємо їхню стратегічну поразку.

"А ця заява Міноборони – це констатація оперативної поразки. Було вісім напрямків, за якими вони наступали, а тепер залишилися два з половиною. На шести, значить, поразка", – підсумував Арестович.

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