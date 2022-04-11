Росія програє війну та поширює фейки: головні заяви української влади за 11 квітня

Кремль готує чергові фейки. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 47-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують робити спроби захоплення Маріуполя та готують фейки з метою зірвати постачання зброї в Україну від її західних партнерів. Як зазначають в Офісі президента, у Кремлі розуміють, що програли масштабну війну, але продовжують поширювати дезінформацію та атакувати Донбас.

Сайт "Сегодня" зібрав головні заяви української влади за 11 квітня

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Президент України підбив підсумки 46-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 11 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян та заявив, що завершився ще один тиждень боротьби українців за свободу та за державу.

"Ще один тиждень, коли Україна живе, незважаючи на всі зусилля Росії знищити нас. Ми захищаємось. Відповідаємо на удари. Розвиваємо наші зв'язки з партнерами. Отримуємо допомогу. Забезпечуємо максимальну увагу світу до наших потреб. Впливаємо на глобальну дискусію. Пропонуємо та просуваємо нові санкції проти Росії. Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного підонка, який прийшов на нашу землю під російським прапором і вбивав наших людей. Намагався наших людей. Руйнів наші міста. Мародеріл і знущався", – сказав президент.

Він зазначив, що посадовці, пропагандисти та звичайні громадяни Росії виправдовуються і всі заперечують, перекладаючи провину за жахливі злочини в Україні з армії РФ на українців.

"Вони говорять про вбивства у Бучі, що це не вони, а нібито ми. Хоча всім очевидно, що людей було вбито, поки російська армія контролювала це місто. Вони говорять про ракетний удар по Краматорську, що це не вони, а нібито ми самі "Хоч це їх пропагандисти анонсували цей удар. Хоча це з контрольованої ними території полетіли ракети. І про будь-яке наше зруйноване місто, про будь-яке наше спалене село вони говорять однаково, що це теж не вони, а нібито ми", – зазначив Зеленський, підкресливши , що все це говорить про тотальну боягузтво росіян.

Український президент упевнений, що росіяни бояться визнати, що вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою і лише зруйнувала все, що було у Росії у відносинах з Україною з давніх-давен.

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"Вони бояться визнати, що десятки років робили помилкові ставки та витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, про які думали, що це нібито майбутні герої українсько-російської дружби. А ці нікчеми були умільцями лише в одному – у тому, щоб витягувати гроші з Росії у свої кишені, щоб не визнавати помилок, вони робили нові помилки, вони самі позбавили себе будь-яких політичних інструментів і, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних амбіцій, розпочали цю війну. що війна почалася. Вони захопили Крим – а ми нібито винні. Вони знищили нормальне життя на Донбасі – а ми нібито винні. Вони збили малазійський "Боїнг" – а ми нібито винні. Вони вісім років убивали людей, дітей на нашій землі – а ми нібито винні", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів.

"А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, що світ має адаптуватися під них. Україна все це зупинить. Російській боягузтві ніщо не допоможе. Прийде день, коли їм доведеться все визнати", – сказав він.

Наступний тиждень буде не менш важливим, ніж цей, ніж попередні. Вона буде такою ж напруженою і ще більш відповідальною. Росія ще більше боятиметься. Боятися програти. Боятися, що правду доведеться визнавати", – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що найближчим часом армія РФ перейде до масштабніших дій на сході України.

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"Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми відповідатимемо. Будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще активнішими інформаційно", – наголосив президент.

Зеленський звернувся до парламенту Південної Кореї

Президент України Володимир Зеленський із відеозв'язку з Києва звернувся до парламенту Південної Кореї. Він закликав допомогти зупинити російську агресію та організувати постачання зброї Україні.

"47 днів ми захищаємось. Наші Збройні Сили України борються героїчно, використовуючи наявні ресурси. Нам потрібно набагато більше, щоб вижити в цій війні проти держави, яка не вважає вбитих. Ми потребуємо систем ППО, літаків, танків, бронетехніки, артсистем, боєприпасів , і у вас є те, що може бути незамінним для нас. Коли стоїть питання про виживання у війні, потрібно давати принципові відповіді, треба допомагати", – заявив Зеленський.

Росія готує фейки, націлені на постачання зброї Україні

Росія готує масштабну кампанію фейків, спрямовану проти постачання зброї Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Куліба на своїй сторінці у Twitter.

"Росія знає, що постачання зброї потрібне Україні, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати їх. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та заливати дезінформацію про Україну в коментарях. Не піддавайтеся цьому", – написав глава українського МЗС.

Росія програє війну

Про російську кампанію фейків заявив і глава Офісу президента Андрій Єрмак . Про це він написав у своєму Telegram-каналі .

"Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" постачання озброєнь будь-якими методами. Наприклад, один із останніх фейків – нібито знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію вже спростував прем'єр Едуард Хегер. Що буде далі? Нам Відомі сценарії росіян.Назву один із них.Вони можуть запускати фейки, що українські солдати нібито здаються зі зброєю від союзників, і вона масово переходить на озброєння російської армії.Хочу одразу попередити такі фейки. світло", – зазначив Єрмак.

Росія хоче встановити контроль над Маріуполем

Російські окупанти, щоб порушити постачання вантажів у місця ведення бойових дій, продовжують завдавати ударів об'єктам транспортної інфраструктури на території України. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 11 квітня.

Наголошується також, що противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямі. Також ворог готує та відправляє техніку та особовий склад у РФ для участі у війні на території України.

"Окупанти готують для нападу на Україну 60 окрему мотострілецьку бригаду. Вона воюватиме на території Донбасу. Також для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Ворог гостро потребує під час комплектування на посадах водіїв та механіків-водіїв. Відправлення цього підрозділу заплановано на другу половину квітня цього року", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також не відкидають провокації на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.

На Харківщині окупанти обстрілюють з артилерії місто Харків та частково блокують його. На Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівка, а також встановлення повного контролю над містом Маріуполь.

"Ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, успіху не мав. У місті Маріуполь підтримки артилерії та авіації, окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу "Азовсталь" та морського порту", – повідомляють у Генштабі.

Втрати російських окупантів становлять 19500 осіб

З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратила близько 19500 солдатів, а також 725 танків. Минулої доби, 10 квітня, українська протиповітряна оборона знищила не менше 11 повітряних цілей російських військових. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно склали:

особовий склад – близько 19 500 осіб;

танки – 725 од.;

бойові броньовані машини – 1923 од.;

артилерійські системи – 347 од.;

РСЗВ – 111 од.;

засоби ППО – 55 од.;

літаки – 154 од.;

вертольоти – 137 од.;

автомобільна техніка – 1387 од.;

кораблі/катери – 7 од.;

цистерни з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119;

спеціальна техніка – 25;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Узгоджено 9 гуманітарних коридорів

На понеділок, 11 квітня, в Україні погодили 9 гуманітарних коридорів, зокрема і з Маріуполя. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, узгоджено наступні коридори:

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

Евакуація проходитиме на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуск автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя. Місце збирання: вул. Шевченка, 5.

Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосять місцева влада.

Луганська область:

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце збирання: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце збирання: вул. Першотравнева, 42.

село Гірське – Бахмут. Місце збирання: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

Раніше сайт "Сбогодні" повідомляв, що ворог обстріляв кожне місто Луганської області . У регіоні не залишилося вцілілих об'єктів критичної та іншої інфраструктури. Область значно постраждала від атак окупантів.

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