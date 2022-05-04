Росія намагається штурмувати "Азовсталь" і завдає ударів з авіації – Міноборони

РФ продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу. / Фото: Фокус, Колаж: Сьогодні, Полк АЗОВ telegram

Російська Федерація продовжує блокувати підрозділи України в районі заводу "Азовсталь". Водночас були спроби штурмових дій.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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Що відбувається

"РФ продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь". Були спроби штурмових дій. Періодично продовжуються артилерійські, ракетно-бомбові удари з авіації", – сказав він.

За його словами, Росія також намагається проводити в місті фільтраційні заходи:

"Є спроби, є факти вивезення населення на територію РФ – причому примусово, без їхньої згоди. І це, друзі, в XXI столітті. Це злочини, які РФ здійснює станом на сьогодні".

Водночас джерела "Української правди" повідомили, що окупанти вже другий день штурмують завод "Азовсталь". Штурм розпочався у вівторок, 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

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Зазначається, що сьогодні, 4 травня, росіяни прорвалися на завод, який раніше бомбили та обстрілювали. На "Азовсталі" точаться важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає.

Нагадаємо, полк "Азов" заявив, що в Маріуполі під час авіабомбардувань окупантами заводу "Азовсталь" загинули дві жінки.

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