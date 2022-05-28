Росія заради пропаганди ошукала тисячі жителів Маріуполя

"Міністерство будівництва ДНР" випустило нове роз'яснення. / Фото: Колаж: Сьогодні, , Ракурс

Анонси Російської Федерації про глобальне відновлення та компенсацію за зруйноване житло в Маріуполі виявилися великим обманом.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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Що відбувається

За його словами, "міністерство будівництва "ДНР" випустило роз’яснення, в якому зазначається, що для отримання компенсації від Росії власники зруйнованого житла в Маріуполі мають подати оригінали документів, що підтверджують право власності.

"Нескладно здогадатись, що всі документи в людей перетворились на попіл або назавжди заховані під завалами. Отримати копії або навіть роздрукувати виписки з реєстрів неможливо", – розповів Андрющенко.

Він повідомив, що зараз окупаційну адміністрацію Маріуполя закидають скаргами, але там лише "розводять руками, киваючи в бік Донецька".

"Приймальні пушиліна (той самий бік, куди кивають маріупольські колаборанти) своєю чергою теж знизують плечима і кажуть, що це рішення Росії. Коло замкнулось. У підсумку лише Росія знов у прибутку, отримавши тисячі сфабрикованих, але власноруч заповнених свідчень про фейкові злочини української армії", – зазначив він.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни запустили масовану пропаганду. Вони розставили по місту великі екрани, де показують ролики про нібито "покращення життя" жителів зруйнованого російськими військами міста.

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