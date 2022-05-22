Росія розгорнула "Іскандери" поблизу кордонів України – Генштаб

Дальність польоту ракет з "Іскандер-М" понад 500 кілометрів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська розгорнули пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" вздовж кордону України. "Іскандери" зафіксували у Бєлгородській області.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

Як відомо, "Іскандер" – сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" — не менше 500 кілометрів і може досягати 700 кілометрів.

Зазначимо, що Бєлгородська область межує відразу з трьома українськими областями – Сумською, Харківською та Луганською.

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Ситуація в Бєлгородській області

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою. У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді.

Згодом у Бєлгороді все частіше почали повідомляти про "хлопки". Через це у небо навіть підняли авіацію.

Зокрема, вибухи в місті лунали 18 травня. Тоді в цьому Росія знову звинуватила Україну.

Військові експерти раніше припускали, що Росія може використати "неспокійну ситуацію в Бєлгороді", як привід до мобілізації населення цієї прикордонної області.

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