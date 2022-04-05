Росія зосереджує сили для спроби повністю захопити Донбас – Генштаб

Українські військові більше місяця успішно протистоять окупантам / Колаж "Сьогодні"

Російські військові готуються до наступу на Донеччині. Вони хочуть оточити ЗСУ та повністю захопити Донецьку та Луганську області. Для цього частину підрозділів перекинули з Білорусі до РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У Білорусі російські війська рухаються у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони

Значна частина літаків і гелікоптерів окупантів перебазована з аеродромів Білорусі на територію РФ.

Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступу, а також спробі оточення угруповання Об'єднаних сил.

Російські окупанти продовжують блокувати Харків постійними артилерійськими обстрілами і далі знищують житлові квартали та інфраструктуру міста.

Війська РФ обстріляли Миколаїв забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами.

Ситуація за напрямками:

У напрямку Слов'янська ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямі Барвінкового має частковий успіх, просунувся на 7 км, узяв під контроль населений пункт Бражківка. Також наступав у напрямку Сулигівки, але успіху не мав. Наразі ворог відновлює міст через річку Сіверський Донець в Ізюмі для покращення руху військ.

ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямі Барвінкового має частковий успіх, просунувся на 7 км, узяв під контроль населений пункт Бражківка. Також наступав у напрямку Сулигівки, але успіху не мав. Наразі ворог відновлює міст через річку Сіверський Донець в Ізюмі для покращення руху військ. На Донецькому та Луганському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій у районі Золотої Ниви.

окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій у районі Золотої Ниви. На Південнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль Олександрівки, мають частковий успіх. У районі Любиного, Мирного, Копанів вони обстрілювали з артилерії позиції ЗС України.

Втрати РФ досягли розмірів армій інших країн

У Генеральному штабі ЗСУ раніше написали, що армія РФ за час війни в Україні втратила 18 300 військових. Це більше, ніж весь особовий склад армій Ірландії, Словаччини, Кіпру, Словенії.

"Друга армія світу – перша за втратами", – написали в Генштабі.

ЗСУ з 24 лютого знищили 647 російських танків. Це у кілька разів більше, ніж у озброєнні армії Італії, Британії, Іспанії чи Казахстану.