Росія вдарила по Сєвєродонецьку: сім людей поранені, під завалами шукають дітей

Окупанти обстріляли Луганську область / Фото: Колаж: Сьогодні
Росіяни вчергове вдарили по Сєвєродонецьку Луганської області. В результаті постраждали щонайменше 7 людей, завали ще розбирають.
Про це повідомили у пресслужбі Луганської ВЦА в Facebook.
Зазначається, що п'ять будинків, розташованих в одному районі міста, потрапили під щільний обстріл російської армії.
"Маємо пожежі та чисельні руйнування. Задіяні майже всі рятувальники. В одному з будинків зруйновано два верхні поверхи, ще в двох – майже відсутні по два під’їзди в кожному. З-під завалів вже підняли сімох осіб, серед них є поранені. Пошуки людей, у тому числі дітей, тривають", – повідомив глава області Сергій Гайдай.
Ще одного пораненого направлено до лікарні після обстрілу Рубіжного.
Ситуація в Луганській області
26 березня, у день, коли в регіоні домовилися про "режим тиші", окупанти відкрили вогонь по Лисичанську та Сєвєродонецьку. В результаті у Сєвєродонецьку загорілися кілька будинків, а у Лисичанську виявилися заблокованими під землею шахтарі.
Росія вдарила по Лисичанську ракетою "Точка-У" та градами. Складна ситуація і в Сєвєродонецьку. Тут палає ще один продуктовий склад, два житлових та декілька дачних будинків, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку.
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