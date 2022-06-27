Росія вдарила ракетами по ТРЦ в Кременчуці, там було понад тисячу цивільних – Зеленський

Зеленський повідомив про удар по ТРЦ в Кременчуці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру в Кременчуці, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники гасять пожежу. Кількість жертв наразі невідома.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Він уточнив, що на території торговельного центру не було жодних військових об'єктів.

"Кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише прагнення людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", – зазначив Зеленський.

Що відомо про ракетний удар по Кременчуку

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. За попередніми даними, удар прийшовся у дуже людне місце. Тому, на жаль, велика кількість загиблих, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

Реклама

Народний депутат Олексій Гончаренко написав про велику кількість загиблих. На місці удару дуже багато пожежників та автомобілів швидкої допомоги.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін також повідомив про ракетний удар по ТРЦ із людьми в Кременчуці.

"Черговий воєнний злочин росіян. Злочин проти людяності. Це неприхований та цинічний акт терору проти мирного населення. росія – держава-терорист", - написав він та опублікував фото з місця події.

Реклама

Удар по ТРЦ в Кременчуці. Фото: Дмитро Лунін

Раніше ми писали, що вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці.

Нагадаємо, напередодні окупанти випустили пів сотні ракет по українських містах, є загиблі.