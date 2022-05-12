Росія вкрала понад дві тисячі українських дітей-сиріт – Денісова

Людмила Денісова розповіла, що окупанти вивозять дітей-сиріт до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують геноцид українських дітей. У росЗМІ заявляють, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у так званих "ЛДНР", отримуватимуть громадянство Росії. Для цього нібито було досягнуто домовленостей із керівництвом окупаційних адміністрацій.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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У РФ кажуть, що надання російського громадянства дітям із Донецької та Луганської областей нібито спростить можливість усиновлювати їх у Росії.

Денісова зазначила, що органи влади РФ вже неодноразово повідомляли про підготовку змін до законодавства саме з цією метою.

Крім того, зараз готуються угоди між країною-окупантом та окупаційними адміністраціями в ОРДЛО, щоб надати видимість "правових процедур" для фактичного викрадення українських дітей та передачі їх у родини в РФ.

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На сьогодні на територію РФ вивезли понад 2 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з Донецької та Луганської областей.

Українців змушують приймати громадянство "ЛНР"

Примусово вивезених на територію самопроголошеної "ЛНР" українців змушують приймати громадянство цієї так званої республіки. Інакше на громадян чекають репресії. Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова в Telegram.

Так, за її словами, у тимчасово окупованому місті Сорокіне Луганської області розпочали процеси оформлення паспортів "ЛНР" українським громадянам, примусово вивезеним із нещодавно захоплених територій.

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"Люди, яких позбавили будинків, майна та грошей, змушені погоджуватися на такі умови, адже це дозволяє отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу", – зазначає омбудсмен.

Денісова додала, що представники окупантів проводять із громадянами так звані профілактичні бесіди, під час яких повідомляють, що у разі відмови набуття громадянства "ЛНР" ті втратять будь-які засоби для існування, до них також будуть застосовані репресивні заходи.

Омбудсмен наголосила, що насильницька паспортизація незаконна і не визнається в Україні, вона суперечить принципам та нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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