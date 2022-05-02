Росія ввела в Україну 65% усіх своїх наземних сил – розвідка Британії

Росія ввела в Україну більшу половину наземних сил / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія задіяла в Україні приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. Чверть сил, ймовірно, виведено з ладу.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великоъ Британії в Twitter.

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Так, за даними розвідки, на початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності.

"Цілком імовірно, що понад чверть цих частин наразі виведені з ладу. Деякі з найелітніших частин Росії, зокрема Повітряно-десантні війська, постраждали від найвищих показників виснаження", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії вважають, що Росії, ймовірно, знадобляться роки, щоб відтворити ці сили.

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Українська армія піде у контрнаступ у червні

Збройні сили України зможуть перейти у контрнаступ до кінця червня, коли Захід забезпечить їх найновішою зброєю, заявив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"За новими термінами виходить, що до кінця травня – початку червня надійде у "товарних кількостях" західна зброя, здатна змінити співвідношення сил і засобів на конкретній ділянці фронту. Можливо – на двох, можливо – на трьох. І ми до середини червня отримаємо боєздатні частини, озброєні цим західним озброєнням, готові переходити у наступ. Друга половина червня, а скоріше липень – це запеклі бої, лише українська армія піде у наступ", – сказав він.

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