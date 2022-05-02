Росіян переконали, що українців треба ненавидіти: головні заяви влади за 2 травня

Зеленський: "Суспільство РФ нас ненавидить, тому що по телевізору сказали, що є за що ненавидіти". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 68-й день повномасштабної війни з Росією. Українській владі нарешті вдалося почати евакуацію людей з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Тим часом окупанти намагаються наступати на сході та півдні, але зазнають втрат.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 2 травня.

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Президент України підбив підсумки 67-ї доби війни проти Росії

У ніч на 2 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян та заявив, що українській владі нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

"Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, людей, дзвінків, країн, пропозицій. Нарешті! Не було жодного дня, щоб ми не намагалися знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вперше за всі дні війни запрацював "життєво необхідний коридор" та було дві доби припинення вогню на цій території. Вдалося вивезти понад сто цивільних – насамперед жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій на "Азовсталі". Зеленський також подякував усім, хто брав участь у процесі підготовки евакуації – своїй команді та партнерам з ООН і Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Український лідер розповів, що провів переговори зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка відвідала Київ разом з делегацією Конгресу. Політики поговорили про оборонні постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику та політичну взаємодію зі Сполученими Штатами.

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"Подякував за відродження історичної програми ленд-лізу, яка одного разу вже допомогла захистити свободу в Європі і може це зробити вдруге. Обговорили конкретні напрямки – як може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу та допомогти у боротьбі за свободу. Також подякував і за підготовку великого пакету допомоги Україні на 33 мільярди доларів. Обговорили, яким чином можемо посилити санкції проти Росії", – розповів Зеленський, додавши, що за участь у захисті свободи нагородив пані Пелосі орденом княгині Ольги.

У Маріуполі розпочався другий етап евакуації

У Маріуполі розпочався другий етап евакуації мешканців. Про це заявив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Telegram-канал Україна 24.

"Автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю автобуси підберуть людей у селищі Мангуш та Бердянську. Дозволено також приєднуватися до колони своїм транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли дорогою з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері чи завтра вранці потраплять до Запоріжжя", – сказав Андрющенко.

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Війна в Україні – вбивство іншої точки зору

Росія вбиває не лише українців, а й думки росіян, які не погоджуються з політикою Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю австралійській програмі "60 хвилин", опублікованому в Telegram-каналі Офісу президента.

Український лідер зазначив, що керівництво Росії чудово розуміє, що воно робить, створивши світ, у якому немає іншої точки зору.

"Я не впевнений, що вони там збожеволіли. Я не думаю, що так легко сказати – "вони ні до чого, тому що збожеволіли". Вони розуміють, що вони роблять. Вони зробили світ, де їм комфортно. І у цьому світі вони нас вбивають. І нікого не приймають, хто має іншу точку зору. Це вбивство іншої точки зору", – сказав він.

За словами Зеленського, "спочатку вони зробили інформаційне поле у своїй державі, закрите поле, коли є лише одна думка, провладна".

"Вони зробили це для суспільства, вони туди його втягнули і самі там перебувають. Суспільство... нас ненавидить, тому що по телевізору сказали, що є за що ненавидіти. Але світ не проти людей у Росії. Світ не сприймає політику Путіна. Світ не сприймає диктатуру", – сказав він.

Володимир Зеленський: "Російське суспільство нас ненавидить, тому що по телевізору сказали, що є за що ненавидіти" / Фото: Офис Президента Украины

В Україні триває священна війна

Представник президента України в АР Крим Таміла Ташева привітала мусульман зі святом Рамазан-байрам На своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що цього року місяць Рамадан і свято розговіння припали на повномасштабну війну.

"Всі наші молитви про якнайшвидше завершення війни і нашу перемогу, Аллах на нашому боці, тому що це священна війна, тому що ми захищаємо нашу землю. Нехай Бог прийме всі наші молитви", – Написала Ташева.

Український "Байрактар" потопив два військові катери окупантів

Українські військові за допомогою безпілотника "Байрактар" 2 травня знищили два російських військових катери типу "Раптор" біля острова Зміїний. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює "Байрактар". Разом до Перемоги!" – написав Залужний.

Окупанти намагаються наступати на сході та півдні, але зазнають втрат

Російські окупанти намагаються наступати на Донбасі, на Харківщині та на півдні. При цьому противник зазнає значних втрат, зокрема на Донбасі минулої доби було відбито 10 російських атак. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 29 квітня.

Зазначається, що Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні. На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі.

Окупанти продовжують обстріли Харкова та населених пунктів Уди та Прудянка. На Ізюмському напрямку ворог наступає у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж усієї лінії зіткнення.

На лиманском напрямі противник чинив вогневий вплив на підрозділи наших військ на рубежі Лиман – Сіверськ з метою витіснення їх з позицій і створення умов для наступу на Слов'янськ.

"Ворог зазнає значних втрат, особливо в артилерії, і на суші. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та десять одиниць автомобільної техніки противника", – заявили у Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів становлять 23 800 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 23 800 солдатів і 1048 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.05 орієнтовно становлять:

особового складу близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1048 (+22) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.;

артилерійських систем – 459 (+8) од.;

РСЗВ – 152 (+1) од.;

засобів ППО – 80 (+0) од.;

літаків – 194 (+2) од.;

вертольотів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од.;

кораблів/катерів – 8 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);

спеціальної техніки – 38 (+6);

крилатих ракет – 84 (+0).

Повідомляється, що найбільші втрати супротивника минулої доби були на Ізюмському напрямку.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що битва за Ізюм може стати вирішальною та дозволить ЗСУ перейти у контратаку.

Також ми інформували, що начальник генштабу РФ Валерій Герасимов уникнув обстрілу в Ізюмі.