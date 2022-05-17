Росіяни атакували Десну, є загиблі та поранені

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 17 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по селищу Десна у Чернігівській області. Про це розповів у своєму Telegram-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Наразі там працюють рятувальники та правоохоронці, повідомив він.

Попередньо є загиблі та багато поранених. Деталі Чаус пообіцяв повідомити пізніше.

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Фото: facebook.com/aleksandr.shulman1

"Це говорить про те, що війна не закінчилася, війна не пішла з Чернігівщини. Тому звертаюся до всіх жителів Чернігівської області — будьте пильні та обережні, звертайте увагу на всі сигнали, які оголошуються про повітряну тривогу", — сказав глава ОВА.

Що знаходиться в селищі Десна

Селище, по якому вдарили росіяни, було засноване у 1960 році на місці дислокації 5-ї Гвардійської повітряно-десантної дивізії. Також там розміщується військовий шпиталь. На основі дивізії діє окружний навчальний центр підготовки молодших спеціалістів танкових військ. Підготовка військовослужбовців здійснюється на базі 11 парків бойових машин в обладнаних класах 7 навчальних корпусів.

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Крім дивізії, у селищі є безліч цивільних об'єктів — амбулаторія, загальноосвітня школа, гімназія, 3 дитсадки, відділення двох банків. Також працює взуттєва фабрика.

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