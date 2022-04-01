Росіяни на Донбасі замінували трасу по маршруту евакуаційного автобуса (фото)

В Лисичанську замінували евакуаційний маршрут. / Фото: Колаж: Сьогодні

На маршруті евакуаційного автобусу в Лисичанську Луганської області росіяни з безпілотника замінували трасу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Facebook.

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За його словами, трагедії вдалося уникнути. Евакуація проводилася з шести міст та сіл.

"Майже в кожному з них "режим тиші" з боку ворога відсутній. Росіяни зранку відкрили вогонь по Гірському, трохи пізніше – по старим районам Сєвєродонецька, Новодружеську та Привіллю. Не обійшлося без труднощів і в Лисичанську. На шляху евакуаційного автобусу опинилися міни. Росіяни скинули їх за допомоги безпілотника", – розповів Гайдай.

Врятував людей водій автобуса, який своєчасно побачив небезпечні предмети та змінив маршрут.

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Замінований евакуаційний маршрут. Фото: Луганська ОВА

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Евакуація 1 квітня

У Луганській області влада погодила п'ять гуманітарних коридорів на 1 квітня. Проте евакуація із шести населених пунктів проблематична – окупанти ігнорують "режим тиші" та обстрілюють мирних жителів.

До віддалених населених пунктів з кожним днем все важче доставляти гуманітарний вантаж – українцям радять якнайшвидше залишити небезпечні райони.

Маршрути для евакуації:

Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк – Рубіжне; Бахмут – Лисичанськ – Гірське – Нижнє; Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк; Бахмут – Попасна; Бахмут – Лисичанськ.

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