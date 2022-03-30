Російські боєприпаси біля ЧАЕС можуть вибухнути будь-якої миті – Верещук

ООН має вжити негайних заходів щодо демілітаризації зони. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За її словами, біля ЧАЕС може повторитися ситуація, що сталася вчора у Бєлгороді, в Росії. Там здетонували боєприпаси, внаслідок потужних вибухів постраждали люди.

"Ситуація у Бєлгороді – це приклад типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних та непридатних боєприпасів часів Другої світової війни. Лише учора Генштаб ЗСУ попереджав про загрозу детонації боєприпасів, величезний склад яких рф облаштувала біля ЧАЕС", – наголосила Верещук.

Вона також сказала, що Рада безпеки ООН має негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження ЧАЕС та запровадження туди спецмісії ООН.

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"Тільки так можна усунути ризики повторення аварії на станції внаслідок недбалого поводження зі смертельно небезпечними боєприпасами російськими окупантами!" – наголосила Верещук.

Під Бєлгородом вибухнули склади з боєприпасами

У Бєлгородській області прогриміли вибухи. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає, але при цьому російські видання говорять про чотирьох поранених.

Джерело вибухів розташоване у напрямку села Красний Октябрь, яке знаходиться між Харковом та Бєлгородом. Там вибухнули склади з боєприпасами. На місце прибула група МНС.

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