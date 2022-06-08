Російські десантники відмовляються воювати на Луганщині – Генштаб

Особовий склад противника деморалізовано / Фото: Колаж: Сьогодні

У підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі у бойових діях, повертають із Луганської області на територію РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Ситуація на південному та східному напрямках

На Сіверському напрямку підрозділи супротивника продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

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На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджується на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування українських військ продовжує мінування місцевості.

На Слов'янському напрямі противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного становища. Щоб не допустити проведення контрнаступу наших військових, ворог проводить обладнання вогневих позицій у районі населеного пункту Ізюм.

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На Лиманському напрямі російські військові зробили спробу розвідки боєм у напрямі населеного пункту Райгородок, успіху не мали, відійшли.

На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно стримують штурм у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися у напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій українських підрозділів щодо мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Майське, Яківство та Доломітне. Наніс авіаудари вертольотами Ка-52 у районах населених пунктів Покровське, Відродження та Яківлівка.

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В районі населеного пункту Нагірне внаслідок вогневої поразки, завданої українськими воїнами, ворог відійшов на на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій ЗСУ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки супротивник надавав інтенсивний вогненний вплив по позиціях українських підрозділів у районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомировка, Авдіївка, Новобахмутівка Оріхів, Камишеваха, Водяне, Первомайське, Маріуполь. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку і ракетного – по населеному пункту Курахове.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 червня