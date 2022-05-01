Російські хакери атакують сервіси онлайн-продажу "Укрзалізниці"

Хакери з Росії атакували сервіси онлайн-продажу "Укрзалізниці". / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 травня, російські хакери атакували сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки "Укрзалізниці".

Про це "Укрзалізниця" заявила в Telegram.

Реклама

Яка ситуація

"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої. Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак", – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що каси на вокзалах працюють, а поїзди їздять за розкладом.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про тимчасове зупинення продажу електронних квитків на поїзди. У суботу, 30 квітня, не працювали сервіси онлайн-підтримки та гаряча лінія.

О 17:37 30 квітня стало відомо, що онлайн-сервіси "Укрзалізниці" знову запрацювали.

Реклама

Нагадаємо, хакерська група Anonymous заявила, що зламала базу даних будівельної компанії, яка працює над проєктами на користь Міноборони Росії.

Читайте також: