Російські окупанти вдарили ракетами по Львову

Окупанти атакували Львів ракетами. / Фото: Колаж: Сьогодні
Зранку 18 квітня російські військові завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.
"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо", – написав Садовий.
Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що за попередньою інформацією, сталося чотири ракетні удари.
"Залишайтесь в укриттях", – звернувся він до жителів міста.
Над містом видно дим
Місцеві жителі публікують відео, на якому видно, як над Львовом піднімається густий чорний дим.
Крім того, львів'янка в коментарі новинам "Сьогодні" повідомила, що в місті чути звуки сирен спецавтомобілів, зокрема їде багато "швидких". За її словами, удар, найімовірніше, був по одному з інфраструктурних об'єктів.
Чекаємо на офіційні повідомлення влади.
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