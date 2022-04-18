Російські окупанти вдарили ракетами по Львову

Окупанти атакували Львів ракетами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 18 квітня російські військові завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

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"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо", – написав Садовий.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що за попередньою інформацією, сталося чотири ракетні удари.

"Залишайтесь в укриттях", – звернувся він до жителів міста.

Над містом видно дим

Місцеві жителі публікують відео, на якому видно, як над Львовом піднімається густий чорний дим.

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Крім того, львів'янка в коментарі новинам "Сьогодні" повідомила, що в місті чути звуки сирен спецавтомобілів, зокрема їде багато "швидких". За її словами, удар, найімовірніше, був по одному з інфраструктурних об'єктів.

Чекаємо на офіційні повідомлення влади.

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