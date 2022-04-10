Російські війська повернуться й атакуватимуть столицю України — Кличко

Кличко вважає, що РФ може атакувати Київ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські окупанти можуть ще раз спробувати захопити українську столицю.

Про це Віталій Кличко сказав в ефірі американського телеканалу ABC.

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"Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні". І столиця має і надалі бути готова до оборони. Ми очікуємо, що російські війська повернуться й атакуватимуть столицю України", — сказав мер Києва.

Не лише Кличко такої думки

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк запевняє, що Збройні сили України роблять усе можливе, щоби не підпустити ворога до столиці. Тобто повторний напад не відкидає.

"Ми врахували всі можливі напрямки руху супротивника, якщо буде відновлено наступ. Тому нині інтенсивно облаштовуються нові оборонні рубежі, які ми максимально відсунули від Києва, щоб не допустити ні можливості артилерійського обстрілу, ні заходу військ. Повірте, Збройні сили роблять все, щоб не допустити противника навіть близько до Києва. Це велика робота, і я думаю, найближчими тижнями її проведемо. Ці рубежі також займаються військами", – сказав Павлюк.

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