Російському генералу, який наказав бомбардувати Рівненщину, повідомили про підозру

Генералу РФ оголосили підозру за бомбардування у Рівненській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російському генералу, який надав наказ на бомбардування нафтобаз у Рівненській області, повідомили про підозру.

Про це поінформувала пресслужба Офісу генпрокурора.

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Йдеться про командувача 11-тої армії військово-повітряних сил РФ. Йому заочно повідомлено про підозру у веденні агресивної війни, умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 438 KK України).

Подробиці

За даними слідства, генерал-лейтенант, командувач 11-тої армії ВПС РФ, у березні 2022 року віддав накази на бомбардування території України, в тому числі нафтобаз на території Рівненської області.

Накази були доведені командирами до пілотів бойових літаків РФ, які вилітали з аеродрому Барановичі у Білорусі, та без перетину повітряного простору України, здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненщини.

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