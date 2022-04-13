Керівництво МАГАТЕ може відвідати ЧАЕС у річницю аварії на атомній станції

Міністр енергетики Герман Галущенко про можливий візит МАГАТЕ / Фото: Колаж: Сьогодні
Міністерство енергетики України обговорює з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) можливість візиту керівництва на Чорнобильську АЕС 26 квітня 2022 року.
Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю під час телемарафону, передає Укрінформ.
"Вони (керівництво МАГАТЕ – авт.) не були на Чорнобильській АЕС. Зараз обговорюється можливість їхнього візиту. Може йтися про 26 квітня. Це річниця трагедії на ЧАЕС", – зазначив він.
Візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Чорнобильську атомну станцію може відбутися у 36-ті роковини аварії на ній.
Зона відчуження під окупацією
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримувалися в заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у Зоні відчуження наразі неможливо.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- 31 березня російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили у бік українського кордону з Республікою Білорусь.
- Втікаючи з Чорнобильської зони наприкінці лютого, окупанти прихопили з собою кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати працівників із собою до Білорусі.
- Після себе окупанти залишили бардак, зламані сейфи, розграбовані лабораторії, про що розповіли журналістам працівники атомної енергокомпанії.
- Також росіяни знищили багаторічний архів, який Україна збирала на Чорнобильській АЕС.
- На YouTube з'явився ролик, що після себе залишили окупанти навколо ЧАЕС і як вони перекопали так званий Рудий ліс. Ці кадри доводять, що російські солдати не залишили собі шансів не отримати опромінення.