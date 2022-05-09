З Днем перемоги – Байден запустив ленд-ліз

Байден зробив свою справу, у ЗСУ - задоволені / Колаж "Сьогодні"

Американський президент Джозеф Байден підписав закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уже 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. З цього моменту починає працювати програма щодо надання Україні необхідних у воєнний час товарів, як це було 80 років тому на адресу союзників проти фашистської Німеччини.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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"Це важливо, це дійсно важливо", — сказав Байден, підписуючи історичний закон.

Також сьогодні у Пентагоні заявили, що США готові найближчим часом розглянути можливість збільшення кількості інструкторів для навчання військових ЗСУ. Наразі проходить навчання українських військових із технічного обслуговування американських гаубиць.

Що за закон

На сайті Конгресу США сказано, що закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони, якщо предмети оборони призначені для уряду України чи урядів інших країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії до України.

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Законопроект дозволяє протягом 2022-2023 фінансових років надавати в оренду або дати кредит на засоби захисту за спрощеною процедурою затвердження такої передачі. Для України навіть скасовується обов'язкова для таких угод вимога, щоб термін кредитування чи оренди не перевищував п'яти років.

Що очікуємо

Як передає телеграм-канал "Сьогодні", тепер Україна може отримати багато сучасної зброї.

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